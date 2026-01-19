Hindustan Hindi News
Chanakya Niti: दुश्मन को कैसे हराएं? चाणक्य नीति के इस श्लोक में छिपा है राज

संक्षेप:

चाणक्य नीति में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो दुश्मन से निपटने का सबसे व्यावहारिक और बुद्धिमान तरीका बताता है। आइए जानते हैं इस श्लोक के आधार पर दुश्मन को कैसे हराएं?

Jan 19, 2026 03:35 pm IST
चाणक्य कहते हैं कि हर दुश्मन एक जैसा नहीं होता। उसकी शक्ति, स्वभाव और स्थिति के अनुसार ही रणनीति बदलनी चाहिए। चाणक्य नीति में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो दुश्मन से निपटने का सबसे व्यावहारिक और बुद्धिमान तरीका बताता है:

अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।

आत्मतुल्यबलं शत्रु: विनयेन बलेन वा।।

इस श्लोक का भावार्थ है -

  • बलवान दुश्मन को अनुलोम यानी सीधे, सहयोग या रणनीति से हराएं।
  • दुर्जन यानी छोटे-मोटे, चालबाज दुश्मन को प्रतिलोम (उल्टा या चालाकी) से हराएं।
  • जो दुश्मन आपकी बराबरी का हो, उसे विनय (शांति, विनम्रता) से या बल से हराएं।

शत्रु की कुंडली यानी उसकी कमजोरियां, ताकत, मंशा खंगालना, शांति से काम लेना और अपनी योजनाओं को जगजाहिर नहीं करना - ये तीन बातें इस श्लोक में छिपी हुई हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस नीति से दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है।

शत्रु की कुंडली खंगालें

आचार्य चाणक्य का पहला नियम है - दुश्मन को हराने से पहले उसे अच्छे से समझो। उसकी ताकत, कमजोरियां, मंशा, दोस्त और संसाधन क्या हैं, यह सब पता होना चाहिए। बिना जानकारी के युद्ध या विवाद में उतरना आत्मघाती होता है।

आज के समय में इसका मतलब है -

  • दुश्मन की बातें, सोशल मीडिया, दोस्तों से जानकारी जुटाएं।
  • उसका स्वभाव देखें - क्या वह गुस्सैल है, लालची है, या डरपोक है?
  • उसकी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति का आकलन करें।

जब आप दुश्मन की कुंडली जान लेते हैं, तो 50% जीत पहले ही हासिल हो जाती है।

शांति से काम लें - जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन

चाणक्य कहते हैं - 'शत्रु को हराने का सबसे अच्छा हथियार शांति और धैर्य है।' गुस्से में, जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर फैसला लेना हमेशा नुकसानदेह होता है।

उपाय:

  • दुश्मन की हर हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें।
  • पहले शांत मन से सोचें - यह मेरे लिए कितना बड़ा खतरा है?
  • समय लें, योजना बनाएं और सही मौका देखकर कदम उठाएं।

शांति से काम लेने से दुश्मन कन्फ्यूज हो जाता है और उसकी गलती खुद सामने आ जाती है।

योजनाओं को जगजाहिर ना करें

चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है - 'शत्रु को अपनी योजना का पता नहीं चलना चाहिए।' जितनी ज्यादा लोग आपकी योजना जानेंगे, उतनी ही जल्दी वह दुश्मन तक पहुंच जाएगी।

आज के संदर्भ में इसका मतलब:

  • महत्वपूर्ण योजनाएं, मीटिंग्स, लक्ष्य या रणनीति सिर्फ विश्वसनीय लोगों से ही साझा करें।
  • सोशल मीडिया पर अपनी सफलता, योजना या अगले कदम का खुलासा ना करें।
  • चुप रहकर काम करें, जब सफलता मिले तब बताएं।

गोपनीयता दुश्मन को अंधेरे में रखती है और आपको बढ़त देती है।

अलग-अलग दुश्मनों से निपटने की अलग-अलग रणनीति

चाणक्य इस श्लोक में तीन प्रकार के दुश्मनों का जिक्र करते हैं और हर एक के लिए अलग रणनीति बताते हैं:

  • बलिन् यानी बलवान दुश्मन को अनुलोम से हराएं - सीधे टकराव की बजाय चालाकी, गठबंधन या रणनीति से काम लें।
  • दुर्जन यानी छोटा-मोटा चालबाज दुश्मन को प्रतिलोम से हराएं - ऐसे लोगों को उसकी चालाकी से भी ज्यादा चालाकी दिखाएं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाएं।
  • आत्मतुल्यबल यानी बराबरी के दुश्मन को विनय या बल दोनों में से जो उचित हो, उसे चुनें। पहले विनम्रता से समझाने की कोशिश करें, अगर ना माने तो बल प्रयोग करें।

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि दुश्मन को हराने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। शत्रु की कुंडली खंगालें, शांति से काम लें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। जब ये तीनों बातें साथ आती हैं, तो दुश्मन अपने आप कमजोर पड़ जाता है और जीत आपके कदम चूमती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
