चाणाक्य नीति: अगर दुश्मन परेशान कर रहे हों, तो उससे छुटकारा कैसे पाएं?

चाणाक्य नीति: अगर दुश्मन परेशान कर रहे हों, तो उससे छुटकारा कैसे पाएं?

संक्षेप:

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन एक जैसा नहीं होता है। उसकी ताकत, स्वभाव और स्थिति के अनुसार ही रणनीति बदलनी चाहिए। आइए चाणक्य नीति के अनुसार जानते हैं दुश्मन से छुटकारा पाने का तरीका।

Jan 26, 2026 07:27 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
चाणक्य नीति में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो दुश्मन से निपटने की सबसे व्यावहारिक और बुद्धिमान रणनीति बताता है:

अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।

आत्मतुल्यबलं शत्रु: विनयेन बलेन वा।।

इसका अर्थ है -

  • बलवान दुश्मन से सीधे (अनुलोम) टकराव न करें, बल्कि चालाकी और रणनीति से काम लें।
  • दुर्जन या छोटे-मोटे चालबाज दुश्मन से उल्टा (प्रतिलोम) व्यवहार करें, यानी उसकी चालाकी से भी ज्यादा चालाकी दिखाएं।

-जो दुश्मन आपकी बराबरी का हो, उसे पहले विनम्रता (विनय) से समझाएं, यदि न माने तो बल प्रयोग करें।

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन एक जैसा नहीं होता है। उसकी ताकत, स्वभाव और स्थिति के अनुसार ही रणनीति बदलनी चाहिए। आज के समय में भी यह श्लोक बहुत प्रासंगिक है। चाहे कार्यक्षेत्र में बॉस-कॉलेज, पड़ोस में झगड़ा, या जीवन में कोई परेशान करने वाला व्यक्ति – इनसे छुटकारा पाने का तरीका यही है। आइए इस श्लोक के आधार पर विस्तार से समझते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटें।

बलवान दुश्मन से सीधा टकराव ना करें

जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो - जैसे बड़ा अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति या आर्थिक रूप से मजबूत शत्रु हो, तो उससे सीधा मुकाबला करना आत्मघाती होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे दुश्मन को 'अनुलोम' तरीके से हराएं, यानी उसके साथ बहते पानी की तरह चलें। उसकी बात मानने का दिखावा करें, उसकी कमजोरियां ढूंढें और चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत करें।

छोटे-मोटे चालबाज दुश्मन से उल्टा व्यवहार करें

दुर्जन यानी छोटे-मोटे चालबाज, ईर्ष्यालु या पीठ पीछे बात करने वाले लोग। ऐसे दुश्मन से सीधे बात करना बेकार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इनसे 'प्रतिलोम' व्यवहार करें, यानी इनकी चालाकी से भी ज्यादा चालाकी दिखाएं। इनकी हरकतों को अनदेखा करें, इनकी बातों पर ध्यान न दें और अपनी ऊर्जा इन पर बर्बाद ना करें।

बराबरी के दुश्मन से पहले विनम्रता, फिर बल प्रयोग करें

जब दुश्मन आपकी बराबरी का हो, तो ना ज्यादा मजबूत, ना ज्यादा कमजोर और पहले विनय से काम लें। बातचीत से, समझाने से या समझौते से समस्या सुलझाने की कोशिश करें। अगर वह नहीं मानता है, तो फिर बल प्रयोग करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पहले शांति से कोशिश करें, क्योंकि युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए।

दुश्मन से छुटकारा पाने के व्यावहारिक उपाय

चाणक्य नीति हमें सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि व्यावहारिक उपाय भी सिखाती है:

  • दुश्मन की कमजोरियां जानें और अपनी ताकत बढ़ाएं।
  • अपनी योजनाएं गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं।
  • शांत रहें, गुस्से में फैसला ना लें।
  • जरूरत पड़ने पर कानूनी या सामाजिक मदद लें।
  • सबसे महत्वपूर्ण अपनी ऊर्जा और समय दुश्मन पर बर्बाद ना करें। अपनी मेहनत और विकास पर फोकस करें।

चाणक्य नीति का यह श्लोक हमें सिखाता है कि दुश्मन से लड़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता। उसकी स्थिति देखकर रणनीति बदलनी चाहिए। अनुलोम, प्रतिलोम और विनय-बल, इन तीनों में से सही तरीका चुनकर ही हम दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

