Chanakya Niti: ऐसे रिश्तेदारों से रहें सावधान! आपकी हर कमजोरी का उठा सकते हैं फायदा
Chanakya Niti: ऐसे रिश्तेदारों से रहें सावधान जो आपकी हर कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। जलनखोर रिश्तेदारों से कैसे निपटें, जानकारी कैसे छिपाएं और दूरी कैसे बनाएं, जानें चाणक्य के अनुसार सरल उपाय। अपनी सुरक्षा खुद करें।
कुछ रिश्तेदार दिखावे में चिंतित लगते हैं, लेकिन असल में वे आपकी कमजोरियों की जानकारी जुटाने में लगे रहते हैं। वे कमाई घर की समस्याएं बच्चों के नंबर जैसी बातें इसलिए पूछते हैं, ताकि बाद में उनका इस्तेमाल कर सकें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय सबसे ज्यादा सावधानी अपने लोगों के बीच बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं भीतर से आता है।
जानकारी कम देकर सुरक्षित रहिए
जलनखोर रिश्तेदार आपकी जिंदगी की हर छोटी-बड़ी बात को हथियार बना लेते हैं। जैसे ही आप अपनी परेशानी बता देते हैं, वैसे ही आपने उनके हाथ में औजार थमा दिया। इसलिए निजी बातें शेयर करना बंद कर दें। जब कोई कमाई या समस्या के बारे में पूछे, तो बस इतना कहें कि भगवान की कृपा है सब ठीक है। जितनी कम जानकारी देंगे, उतने सुरक्षित रहेंगे। धुंध बनकर रहना ही सबसे अच्छी सुरक्षा है।
प्रतिक्रिया नहीं देना सबसे बड़ी ताकत
जब कोई ताना मारे या नीचा दिखाने वाली बात कहे, तो जवाब देने की बजाय शांत रहें। जलनखोर व्यक्ति को आपकी सच्चाई नहीं आपकी बेचैनी चाहिए। अगर आप मुस्कुराकर चुप रह गए, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। बहस करने से उनकी आग और भड़कती है, जबकि शांति उन्हें निराश कर देती है। आचार्य चाणक्य भी बुद्धिमान व्यक्ति को संकट में संयम रखने की सलाह देते हैं।
विनम्रता और सहमति का खेल
कभी-कभी अत्यधिक विनम्रता सबसे बड़ा जवाब होती है। अगर कोई सबके सामने आपको नीचा दिखाए, तो सम्मान से जवाब दें। इससे आपकी छवि मजबूत होती है और सामने वाला खुद शर्मिंदा होता है। यदि कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो बहस करने की बजाय कह दें कि शायद आप सही कह रहे हैं। इससे उनकी ताकत कम हो जाती है और आप बिना झगड़े के स्थिति संभाल लेते हैं।
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सफलता चुपचाप हासिल करें
अपने प्लान किसी को मत बताइए। चुपचाप मेहनत करें और जब सफल हों तो आपकी सफलता खुद बोलेगी। यही सबसे बड़ा और सभ्य बदला है। जलनखोर लोग आपकी योजनाओं को पहले से जानकर रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं। इसलिए दूरी बनाए रखें। हर समय उपलब्ध ना रहें। फोन तुरंत ना उठाएं और हर बुलावे पर ना जाएं। जितने दुर्लभ बनेंगे उतनी आपकी कीमत बढ़ेगी।
जरूरत पड़ने पर आईना दिखाएं
अगर कोई हद पार करे, तो बिना गुस्से के सीधे और साफ शब्दों में जवाब दें। इससे उसे अपनी ही सच्चाई नजर आएगी। मक्खी हमेशा घाव पर बैठती है उसी तरह कुछ रिश्तेदार आपकी अच्छाइयों को छोड़कर सिर्फ कमजोरियों पर ध्यान देते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें अपनी कमजोरियां छिपाएं और अपनी ताकत को चुपचाप बढ़ाते रहें। सही दूरी और संयम बनाए रखकर आप अपनी शांति और प्रगति दोनों बचा सकते हैं।
जलनखोर रिश्तेदारों से सावधान रहकर अपनी कमजोरियों को उनसे दूर रखें। चाणक्य नीति अपनाकर जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रखें। बुद्धिमानी से व्यवहार करने से वे आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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