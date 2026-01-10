Hindustan Hindi News
चाणक्य नीति: गलती से भी अपनी परेशानी इन लोगों को ना बताएं, घटने के बजाय बढ़ जाती है मुश्किलें

चाणक्य नीति: गलती से भी अपनी परेशानी इन लोगों को ना बताएं, घटने के बजाय बढ़ जाती है मुश्किलें

संक्षेप:

चाणक्य नीति में स्पष्ट चेतावनी है कि अपनी कमजोरी या परेशानी गलत लोगों को बताना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इससे ना केवल मानसिक शांति जाती है, बल्कि मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। आज के समय में भी यह नीति बहुत प्रासंगिक है।

Jan 10, 2026 06:46 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में जीवन की हर छोटी-बड़ी बात पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि अपनी परेशानी हर किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी मुश्किल बताने से समस्या कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। चाणक्य नीति में स्पष्ट चेतावनी है कि अपनी कमजोरी या परेशानी गलत लोगों को बताना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इससे ना केवल मानसिक शांति जाती है, बल्कि मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। आज के समय में भी यह नीति बहुत प्रासंगिक है। लोग अपनी परेशानियां सोशल मीडिया पर या गलत लोगों से शेयर करते हैं, जिससे नुकसान होता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार उन 5 प्रकार के लोगों को अपनी परेशानी कभी नहीं बतानी चाहिए।

जलन करने वाले और ईर्ष्यालु लोग

ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी परेशानी सुनकर खुश होता है। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, वे आपकी परेशानी सुनकर मन ही मन खुश होते हैं। ये लोग आपकी मुश्किल को और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर ये लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं या आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। अपनी परेशानी इन लोगों को बताने से मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ जाती हैं। चाणक्य नीति सलाह देती है कि ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाएं और अपनी कमजोरी कभी न दिखाएं।

कमजोर और नकारात्मक सोच वाले लोग

कुछ लोग स्वयं इतने कमजोर होते हैं कि दूसरों की परेशानी सुनकर और भी नकारात्मक हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति आपकी परेशानी सुनकर आपको और डराता है। ये लोग समाधान नहीं देते, बल्कि समस्या को और बड़ा दिखाते हैं। इनसे बात करने से आपका मन और उदास हो जाता है। इन लोगों को अपनी मुश्किल बताने से हिम्मत टूटती है और बिगड़े काम और बिगड़ जाते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि नकारात्मक लोगों से अपनी परेशानी छिपाएं और सकारात्मक लोगों से ही सलाह लें।

विश्वासघाती और छली लोग

विश्वासघाती को अपनी कमजोरी कभी नहीं बताना चाहिए। जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं, वे आपकी परेशानी का फायदा उठाकर आपको और नीचा दिखाते हैं। ये लोग आपकी मुश्किल को दूसरों तक पहुंचाकर बदनामी करवाते हैं या आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इनसे अपनी परेशानी बताने से मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। चाणक्य नीति में विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपनी कमजोरी कभी न दिखाएं।

अज्ञानी और मूर्ख लोग

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से सलाह लेना खुद को धोखा देना है। जो लोग स्वयं कुछ नहीं समझते, वे आपकी परेशानी सुनकर गलत सलाह देंगे। उनकी सलाह से समस्या और बढ़ सकती है। इनसे अपनी मुश्किल बताने से नुकसान होता है। चाणक्य नीति सलाह देती है कि मूर्ख लोगों से अपनी परेशानी छिपाएं और बुद्धिमान लोगों से ही बात करें। इससे मुश्किलें घटती हैं और समाधान मिलता है।

अपनी परेशानी सही लोगों से ही साझा करें

चाणक्य नीति का सार है कि अपनी परेशानी हर किसी से नहीं बतानी चाहिए। सही लोगों - जैसे विश्वसनीय मित्र, गुरु या परिवार के सदस्य से ही बात करें। ये लोग आपकी मदद करेंगे और समस्या को कम करेंगे। गलत लोगों को बताने से मुश्किलें बढ़ती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी छिपाकर रखें, ताकि शत्रु कमजोर पड़ें। अपनी परेशानी को भगवान पर छोड़ दें, भक्ति करें और मेहनत जारी रखें। इससे जीवन में शांति और सफलता मिलेगी।

चाणक्य की यह नीति अपनाएं और गलत लोगों से अपनी परेशानी छिपाएं। सही लोगों से बात करें, तो मुश्किलें कम होंगी और जीवन सुखमय बनेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
