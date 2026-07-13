चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी कैसी होनी चाहिए? पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
chanakya niti for married life: आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में शादीशुदा जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं का वर्णन किया है। एक नीति में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति किन गुणों वाली लड़की से शादी करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि चाणक्य के अनुसार पत्नी में कौन-से गुण होने चाहिए।
Chanakya niti for wife in hindi: आचार्य चाणक्य को एक महान दूरदर्शी, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ माना जाता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया था। चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में मानव जीवन के तमाम पहलुओं का वर्णन किया है। चाणक्य ने वैवाहिक जीवन को सरल बनाने के लिए कई नीतियां बताई हैं। आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि पत्नी कैसी चाहिए। चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि विवाह के लिए लड़की का चुनाव करते समय व्यक्ति को किन गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार किन गुणों वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए।
श्लोक:
वरयेत् कुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्।
रूपशीलां न नीचस्य विवाह: सदृशे कुले।।
श्लोक का अर्थ:
चाणक्य के अनुसार, बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाली कुरूप यानी सौंदर्यहीन कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन नीच कुल में जन्म लेने वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। चाणक्य का कुल से अर्थ धन-संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से है।
श्लोक का सार:
आचार्य चाणक्य के अनुसार, जीवनसाथी का चुनाव करते समय उसकी शारीरिक सुंदरता के बजाए गुणों और संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे आचरण और संस्कार वाले परिवार की कन्या को विवाह के चुनना चाहिए, भले ही वह देखने में सुंदर नहीं हो। चाणक्य का मानना है कि सिर्फ सुंदर होने के कारण किसी नीच या बुरे कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार, अच्छे कुल में जन्मी लड़की (दिखने में भले ही सामान्य हो) अपने संस्कारों और कर्मों से परिवार का मान-सम्मान बढ़ाती है। जबकि लड़की में अच्छे संस्कार नहीं होने पर वैवाहिक जीवन में कई तरह की मुश्किलें आती हैं। विवाह हमेशा समान और उच्च कुल में ही करना चाहिए, ताकि विचारों और संस्कारों का दोनों परिवारों के बीच तालमेल बना रहे।
ऐसी कन्या से विवाह सदा होता है दुखदायी:
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शादी-ब्याह के लिए लोग सुंदर कन्या की खोज की जाती है। कई लोग सुंदरता के कारण न ही कन्या के गुणों को देखते हैं और न ही कुल को। अच्छे कुल और अच्छे संस्कारों से रहित कन्या से विवाह करना हमेशा दुखदायी होता है।
चाणक्य नीति के अनुसार, विवाह के लिए लड़की में किन गुणों को देखना चाहिए:
चाणक्य कहते हैं आदर्श पत्नी में मधुर वाणी, उत्तम चरित्र, पतिव्रता और सत्यवादी जैसे गुणों का होना आवश्यक है। पत्नी के यह गुण वैवाहिक जीवन को सुखद बनाते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान