Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़chanakya niti children with these 4 qualities make parents lucky and fortunate
चाणक्य नीति: इन 4 गुणों वाले संतान के माता-पिता होते हैं भाग्यशाली, चमक उठता है घर का भाग्य

चाणक्य नीति: इन 4 गुणों वाले संतान के माता-पिता होते हैं भाग्यशाली, चमक उठता है घर का भाग्य

संक्षेप:

चाणक्य नीति के अनुसार, संतान केवल उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि घर के भाग्य का आधार होती है। अगर संतान में कुछ विशेष गुण हों, तो माता-पिता भाग्यशाली माने जाते हैं और घर का भाग्य चमक उठता है।

Jan 02, 2026 08:01 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में परिवार, संतान और कुल की उन्नति पर विशेष जोर देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार, संतान केवल उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि घर के भाग्य का आधार होती है। अगर संतान में कुछ विशेष गुण हों, तो माता-पिता भाग्यशाली माने जाते हैं और घर का भाग्य चमक उठता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे गुणों वाली संतान कुल को ऊंचा उठाती है, धन-समृद्धि लाती है और माता-पिता को जीवन में सुख-शांति देती है। ये गुण संस्कार, चरित्र और बुद्धि से जुड़े हैं। चाणक्य नीति में इन गुणों का वर्णन है कि ऐसे बच्चे घर का नाम रोशन करते हैं और माता-पिता को गर्व का अनुभव कराते हैं। आइए जानते हैं वो 4 गुण जो माता-पिता को भाग्यशाली बनाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विद्या और बुद्धि का गुण

आचार्य चाणक्य कहते हैं - 'विद्या से बड़ा कोई धन नहीं।' अगर संतान विद्या प्रेमी, बुद्धिमान और ज्ञान की खोज करने वाली हो तो माता-पिता भाग्यशाली होते हैं। ऐसी संतान पढ़ाई-लिखाई में आगे रहती है, अच्छा करियर बनाती है और समाज में सम्मान पाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि बुद्धिमान संतान घर का भाग्य चमकाती है। ये बच्चे ना केवल खुद सफल होते हैं, बल्कि परिवार को आर्थिक और सामाजिक उन्नति देते हैं। विद्या का गुण होने से घर में ज्ञान की रोशनी फैलती है और कुल का नाम ऊंचा होता है। ऐसे माता-पिता को जीवन में गर्व और सुख मिलता है।

संस्कारी और धर्मपरायण गुण

चाणक्य नीति में संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर संतान संस्कारी, धर्मपरायण और माता-पिता का सम्मान करने वाली हो, तो माता-पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसी संतान घर में सुख-शांति बनाए रखती है, परिवार को एकजुट रखती है और धार्मिक कार्यों में आगे रहती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संस्कारी संतान कुल की लक्ष्मी होती है। ये बच्चे माता-पिता की सेवा करते हैं और घर में देवताओं का वास कराते हैं। ऐसे गुण से घर का भाग्य चमकता है और आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारी बनती हैं। माता-पिता को जीवन में शांति और आशीर्वाद मिलता है।

ईमानदार और मेहनती गुण

आचार्य चाणक्य कहते हैं - 'मेहनत से बड़ा कोई गुरु नहीं।' अगर संतान ईमानदार, मेहनती और कर्मठ हो, तो माता-पिता का भाग्य चमक उठता है। ऐसी संतान मेहनत से धन कमाती है, परिवार का पालन-पोषण करती है और कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती है। चाणक्य नीति में ईमानदारी को कुल की नींव बताया गया है। मेहनती संतान घर में समृद्धि लाती है और माता-पिता को आर्थिक चिंता से मुक्त करती है। ऐसे बच्चे जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं और परिवार का नाम रोशन करते हैं। माता-पिता को इनकी सफलता से गर्व और सुख मिलता है।

दयालु और उदार गुण

चाणक्य नीति में दया और उदारता को सबसे बड़ा गुण बताया गया है। अगर संतान दयालु, उदार और दूसरों की मदद करने वाली हो, तो माता-पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसी संतान समाज में सम्मान पाती है और घर में पुण्य का संचार करती है। चाणक्य कहते हैं कि दयालु संतान कुल को ऊंचा उठाती है। ये बच्चे जरूरतमंदों की मदद करते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। ऐसे गुण से घर का भाग्य चमकता है और माता-पिता को जीवन में आशीर्वाद मिलता है। संतान की दया से कुल में सुख-शांति बनी रहती है।

चाणक्य नीति सिखाती है कि इन 4 गुणों वाली संतान माता-पिता को भाग्यशाली बनाती है। विद्या, संस्कार, मेहनत और दया से घर का भाग्य चमकता है और कुल का नाम रोशन होता है। माता-पिता इन गुणों का संस्कार दें तो जीवन सुखमय हो जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Chanakya Niti Chanakya
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने