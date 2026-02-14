Hindustan Hindi News
Chanakya Niti: आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं ये लोग, आचार्य चाणक्य से जानें ये कड़वा सच

Feb 14, 2026 07:48 pm IST
आंखें होने के बावजूद कई लोग अंधे की तरह व्यवहार करते हैं। वे सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, फिर भी बार-बार वही गलतियां दोहराते हैं। यह मानसिक अंधापन व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है और जीवन की सही दिशा से भटका देता है।

आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी प्राचीन काल में थीं। उन्होंने जीवन की हर सच्चाई को बिना किसी लाग-लपेट के सामने रखा है। उनकी एक नीति में बहुत कड़वा लेकिन गहरा सच छिपा है - आंखें होने के बावजूद कई लोग अंधे की तरह व्यवहार करते हैं। वे सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, फिर भी बार-बार वही गलतियां दोहराते हैं। यह मानसिक अंधापन व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है और जीवन की सही दिशा से भटका देता है। आचार्य चाणक्य ने इस कड़वे सत्य को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। आइए उनकी नीतियों के माध्यम से समझते हैं कि वे किस तरह के लोगों को आंखें होते हुए भी अंधा मानते थे।

आंखें होते हुए भी अंधापन

चाणक्य कहते हैं कि सच्ची दृष्टि केवल देखने की क्षमता नहीं है, बल्कि सही-गलत में अंतर करने की क्षमता है। जो व्यक्ति सत्य सामने होने पर भी उसे स्वीकार नहीं करता, वह आंखों के रहते हुए भी अंधा है। ऐसा व्यक्ति हालात को देखता तो है, लेकिन उनसे सीख नहीं लेता है। वह बार-बार वही गलती करता है और फिर परिस्थितियों को दोष देता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, यह मानसिक अंधापन सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि इससे व्यक्ति खुद को सुधारने का मौका भी खो देता है।

कर्तव्य से विमुख व्यक्ति

आचार्य चाणक्य ने कर्तव्य को जीवन का आधार बताया है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचान नहीं पाता या उससे मुंह मोड़ लेता है, वह सबसे बड़ी भूल करता है। कर्तव्य से भागना आसान लगता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा नुकसानदायक होता है। ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियों से बचता है और बाद में परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष देता है। चाणक्य कहते हैं कि कर्तव्यहीन व्यक्ति आंखें होने के बावजूद अंधा होता है, क्योंकि वह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नजरअंदाज कर देता है।

विवेक की कमी से भटकाव

चाणक्य विवेक को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। विवेकहीन व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है। वह लक्ष्य तो तय करता है, लेकिन उस पर अटल नहीं रह पाता। परिणामस्वरूप वह सही रास्ता जानते हुए भी गलत दिशा में चला जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, विवेक की कमी आंखों का अंधापन है। व्यक्ति देखता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन विवेक नहीं होने से वह गलत चुनाव कर लेता है और जीवन भर उसका दुख भुगतता है।

लक्ष्य से भटका हुआ मानव

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है, वह अवसरों को भी खो देता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन सही दिशा के अभाव में उसका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। आचार्य चाणक्य के शब्दों में लक्ष्य से भटक जाना आंखें होने के बावजूद अंधे होने जैसा है। व्यक्ति देखता है कि सफलता का रास्ता कहां है, लेकिन विवेक और संयम की कमी से वह उस रास्ते पर चल नहीं पाता है।

सम्मान और सफलता से दूरी

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और विवेक के प्रति सजग नहीं रहता, उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। लोग उसे भरोसे के योग्य नहीं समझते हैं। यही कारण है कि ऐसा इंसान जीवन में स्थायी सफलता हासिल नहीं कर पाता है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान और सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि विवेक, कर्तव्यनिष्ठा और सही दृष्टि से मिलती है। आंखें होने के बावजूद अंधा व्यक्ति इन गुणों से वंचित रह जाता है।

चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं, विवेक में होती है। आंखें होने के बावजूद अंधापन तब होता है, जब व्यक्ति सत्य को देखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करता है। इस कड़वे सच को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

