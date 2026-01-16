Hindustan Hindi News
चाणक्य नीति: सफलता पाने के लिए कभी भी अपने अंदर ना रखें इन 4 चीजों का डर

चाणक्य नीति: सफलता पाने के लिए कभी भी अपने अंदर ना रखें इन 4 चीजों का डर

संक्षेप:

चाणक्य नीति में चार ऐसे डर बताए गए हैं जो व्यक्ति को हमेशा पीछे रखते हैं - सच बोलने का डर, मेहनत से डरना, बदलाव से डरना और संघर्ष से डरना। इन चार डरों को मन में रखने वाला कभी भी बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर सकता है।

Jan 16, 2026 03:37 pm IST Navaneet Rathaur
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सफलता का सबसे बड़ा शत्रु डर है। डर व्यक्ति को छोटा रखता है, अवसरों से दूर करता है और सपनों को दबा देता है। चाणक्य कहते हैं - 'जो डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है।' सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो डर को त्याग देते हैं। चाणक्य नीति में चार ऐसे डर बताए गए हैं जो व्यक्ति को हमेशा पीछे रखते हैं - सच बोलने का डर, मेहनत से डरना, बदलाव से डरना और संघर्ष से डरना। इन चार डरों को मन में रखने वाला कभी भी बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर सकता है। आइए इन चार डरों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इन्हें कैसे त्यागें।

सच बोलने का डर - सबसे बड़ा बंधन

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच बोलने से डरने वाला कभी सम्मान नहीं पाता है। आज के समय में लोग सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे या नुकसान होगा। लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है कि सच बोलने से डरने वाला हमेशा झूठ के बोझ तले दबा रहता है। सच बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सम्मान पाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है, जो सच के साथ खड़े रहते हैं। इस डर को त्यागने के लिए छोटी-छोटी बातों में सच बोलने की आदत डालें। धीरे-धीरे यह आदत आपको मजबूत बनाएगी और सफलता के द्वार खोलेगी।

मेहनत से डरना - आलस्य का सबसे बड़ा कारण

चाणक्य नीति में आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मेहनत से डरने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से थकान होगी, समय लगेगा या परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 'मेहनत से डरने वाला बुढ़ापे में भिखारी बनता है।' सफलता मेहनत के बिना कभी नहीं मिलती है। जो लोग मेहनत से डरते हैं, वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जीवन में स्थिरता नहीं पाते हैं। इस डर को त्यागने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं और रोज थोड़ा-थोड़ा मेहनत करें। धीरे-धीरे मेहनत आदत बन जाएगी और सफलता अपने आप आएगी।

बदलाव से डरना - विकास का सबसे बड़ा रोड़ा

आचार्य चाणक्य कहते हैं - 'जो बदलाव से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है।' आज का दौर बदलाव का दौर है। नई तकनीक, नई नौकरी, नया शहर या नया रिश्ता - सब कुछ बदल रहा है। लेकिन कई लोग पुरानी जगह, पुरानी आदतों या पुराने रिश्तों से चिपके रहते हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि बदलाव जीवन का नियम है। जो बदलाव को अपनाता है, वही सफल होता है। इस डर को त्यागने के लिए छोटे-छोटे बदलाव से शुरुआत करें। नई आदत डालें, नया कौशल सीखें। धीरे-धीरे बदलाव आपका दोस्त बन जाएगा और सफलता के नए द्वार खोलेगा।

संघर्ष से डरना - सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 'संघर्ष से डरने वाला कभी विजयी नहीं होता।' सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। संघर्ष, असफलता और चुनौतियां हर बड़े व्यक्ति के जीवन में आती हैं। लेकिन जो लोग संघर्ष से डरते हैं, वे रास्ते में ही रुक जाते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। जो संघर्ष को स्वीकार करता है, वही अंत में जीतता है। इस डर को त्यागने के लिए छोटी-छोटी चुनौतियों का सामना करें। असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। संघर्ष को अपना दोस्त समझें तो सफलता निश्चित है।

चाणक्य का संदेश – डर को त्यागकर, सफलता अपनाएं

चाणक्य नीति का सार है कि 'डर को मन में रखने वाला कभी सफल नहीं होता है।' सच बोलने का डर, मेहनत से डरना, बदलाव से डरना और संघर्ष से डरना - ये चारों डर व्यक्ति को छोटा रखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन डरों को त्यागकर ही व्यक्ति बड़ा बनता है। साहस रखें, मेहन त करें, बदलाव अपनाएं और संघर्ष को गले लगाएं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो डर को जीत लेते हैं। इन चार डरों को त्यागने के लिए रोज सुबह खुद से वादा करें कि आज मैं डर को नहीं, साहस को चुनूंगा।

चाणक्य की यह नीति अपनाएं, तो जीवन में सफलता और सम्मान दोनों मिलेंगे। डर को त्यागें, साहस अपनाएं और आगे बढ़ें।

