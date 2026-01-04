Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़chanakya niti advice never expect from these 5 type people to avoid loss
चाणक्य नीति: इन 5 तरह के लोगों से उम्मीद रखना जीवन की सबसे बड़ी भूल, जरूर होगा नुकसान

चाणक्य नीति: इन 5 तरह के लोगों से उम्मीद रखना जीवन की सबसे बड़ी भूल, जरूर होगा नुकसान

संक्षेप:

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि उम्मीद सही लोगों से रखें, गलत लोगों से अपेक्षा करने से मन टूटता है, समय बर्बाद होता है और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसे 5 तरह के लोगों का उल्लेख चाणक्य ने किया है, जिनसे उम्मीद रखना जीवन की सबसे बड़ी भूल है।

Jan 04, 2026 07:36 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में जीवन के कड़वे लेकिन सच्चे सबक सिखाते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोगों से बिना शर्त अपेक्षा रखना व्यर्थ है, बल्कि इससे दुख और नुकसान ही होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि उम्मीद सही लोगों से रखें, गलत लोगों से अपेक्षा करने से मन टूटता है, समय बर्बाद होता है और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसे 5 तरह के लोगों का उल्लेख चाणक्य ने किया है, जिनसे उम्मीद रखना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इनसे दूरी बनाकर जीवन सुखी और सफल बन सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिना शर्त अपेक्षा करने वालों से मिलता है ज्यादा दुख

चाणक्य नीति के अनुसार, जो लोग बिना शर्त मदद या साथ की अपेक्षा करते हैं, उनसे उम्मीद रखना व्यर्थ है। ऐसे लोग स्वयं कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों से हमेशा अपेक्षा रखते हैं। इनसे उम्मीद करने पर जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख ज्यादा होता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, वरना मानसिक तनाव और निराशा बढ़ेगी। जीवन में सकारात्मक लोगों से ही अपेक्षा रखें तो दुख कम होगा।

स्वार्थी लोगों से उम्मीद रखना व्यर्थ

स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते रखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। इनसे सच्ची मदद या साथ की उम्मीद रखना भूल है। जरूरत पूरी होने पर ये मुंह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों से अपेक्षा करने से विश्वासघात मिलता है और नुकसान होता है। चाणक्य नीति में स्वार्थ को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। इनसे दूरी बनाएं तो जीवन में धोखा कम होगा और शांति बढ़ेगी।

सत्ता और पद पर बैठे लोगों से अपेक्षा ना रखें

चाणक्य नीति में सत्ता और पद के लोगों से उम्मीद ना रखने की सलाह है। ऐसे लोग पद के कारण बदल जाते हैं और पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। इनसे न्याय, मदद या साथ की अपेक्षा करने से निराशा मिलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्ता अहंकार बढ़ाती है और व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। ऐसे लोगों से उम्मीद रखने से सम्मान और समय का नुकसान होता है। इनसे केवल औपचारिक संबंध रखें, तो जीवन में परेशानी कम होगी।

हर समय सहानुभूति दिखाने वाले लोगों से सावधान

कुछ लोग हर समय सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग दिखावे के लिए सहानुभूति जताते हैं। इनसे सच्ची मदद की उम्मीद रखना व्यर्थ है। ये बातें तो मीठी करते हैं लेकिन काम नहीं आते हैं। ऐसे लोगों से अपेक्षा करने से दुख और विश्वास टूटता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि सहानुभूति दिखाने वालों की बजाय सच्चे साथी चुनें तो जीवन में नुकसान कम होगा।

विश्वासघाती और छली लोगों से उम्मीद ना रखें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विश्वासघाती से दूर रहें। जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनसे कभी अपेक्षा ना रखें। ऐसे लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं और जरूरत पर साथ छोड़ देते हैं। इनसे उम्मीद करने से धन, सम्मान या रिश्तों का बड़ा नुकसान होता है। चाणक्य नीति में विश्वासघात को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, तो जीवन में सुरक्षा और शांति बनी रहेगी।

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि गलत लोगों से उम्मीद रखना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इन 5 तरह के लोगों से अपेक्षा त्यागें, तो दुख कम होगा और जीवन सुखी बनेगा। सही लोगों से रिश्ता रखें तो सफलता और शांति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Chanakya Chanakya Niti
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने