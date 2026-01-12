Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़chanakya niti according signs to detect lies or truth
चाणक्य नीति: सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, जानिए पकड़ने का सही तरीका

चाणक्य नीति: सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, जानिए पकड़ने का सही तरीका

संक्षेप:

चाणक्य नीति के अनुसार, व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार, आंखें, चेहरा और शरीर की भाषा से उसकी सच्चाई का पता चलता है। आज के समय में जहां झूठ बोलना आम हो गया है, वहां चाणक्य की ये बातें बहुत काम आती हैं।

Jan 12, 2026 07:16 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चाणक्य नीति में झूठ और सच की पहचान को बहुत बारीकी से समझाया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार, आंखें, चेहरा और शरीर की भाषा से उसकी सच्चाई का पता चलता है। आज के समय में जहां झूठ बोलना आम हो गया है, वहां चाणक्य की ये बातें बहुत काम आती हैं। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हों या नौकरी - सामने वाले की बातों में झूठ है या सच, यह जानना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि झूठ को पकड़ने के लिए शब्दों से ज्यादा व्यवहार और संकेतों पर ध्यान दें। आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार झूठ पकड़ने के 4 सबसे कारगर तरीके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आंखों की भाषा - झूठ का सबसे बड़ा सबूत

'आंखें मन का आईना होती हैं।' झूठ बोलते समय व्यक्ति की आंखें अक्सर इधर-उधर देखने लगती हैं। वह सीधे आंखों में देखकर बात नहीं कर पाता है। अगर सामने वाला बार-बार आंखें झुकाता है, पलकें तेजी से झपकाता है या आंखें फड़फड़ाता है, तो संभव है वह झूठ बोल रहा हो। सच बोलते समय व्यक्ति सीधे आंखों में देखकर बात करता है। चाणक्य नीति में आंखों को झूठ का सबसे बड़ा गवाह बताया गया है। अगली बार किसी से बात करते समय उसकी आंखों पर ध्यान दें - अगर आंखें स्थिर नहीं हैं, तो सावधान हो जाएं।

चेहरे के भाव और मुस्कान - बनावटी या सच्ची

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जब मुस्कुराता है, तो उसकी मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित रहती है, आंखों में नहीं पहुंचती है। सच्ची मुस्कान में आंखें भी मुस्कुराती हैं। झूठ बोलते समय चेहरा तनावग्रस्त रहता है, होंठ कांपते हैं या जबड़ा सख्त हो जाता है। अगर व्यक्ति बात करते समय बार-बार होंठ चाटता है, गले में खराश महसूस करता है या मुंह छुपाता है, तो यह झूठ का संकेत है। चाणक्य नीति सिखाती है कि चेहरे के भावों को पढ़ना सीखें। झूठी मुस्कान और बनावटी भाव आसानी से पकड़े जा सकते हैं।

शरीर की भाषा - झूठ छिप नहीं पाता

चाणक्य नीति में शरीर की भाषा को बहुत महत्व दिया गया है। झूठ बोलते समय व्यक्ति अक्सर हाथ-पैर हिलाता रहता है, उंगलियां मरोड़ता है या हाथों को आपस में रगड़ता है। वह अपनी गर्दन पीछे खींच लेता है या कंधे सिकोड़ लेता है। पैरों की उंगलियां मुड़ जाती हैं या पैर हिलाने लगते हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि व्यक्ति असहज है और झूठ बोल रहा है। सच बोलते समय शरीर शांत और स्थिर रहता है। चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलने वाला अपने शरीर को नियंत्रित नहीं रख पाता है। अगली बार किसी से बात करते समय उसके शरीर की भाषा पर ध्यान दें - यह झूठ को तुरंत पकड़ लेगा।

बातों में विरोधाभास - झूठ का सबूत

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति बातों में विरोधाभास पैदा करता है। वह पहले कुछ कहता है और बाद में कुछ और। वह अनावश्यक रूप से ज्यादा जानकारी देता है, ताकि उसकी बात विश्वसनीय लगे। सच बोलने वाला व्यक्ति संक्षिप्त और स्पष्ट रहता है। झूठ बोलते समय व्यक्ति बार-बार 'विश्वास करो', 'मैं सच कह रहा हूं' जैसे शब्द दोहराता है। चाणक्य नीति सलाह देती है कि बातों की तह तक जाएं। अगर कोई बात कई बार दोहराई जा रही है या अतिरिक्त विवरण दिए जा रहे हैं, तो संदेह करें।

चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि झूठ को पकड़ने के लिए शब्दों से ज्यादा आंखें, चेहरा, शरीर और व्यवहार देखें। इन संकेतों को समझकर आप आसानी से झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। इससे जीवन में धोखे से बचा जा सकता है और सही निर्णय लिए जा सकते हैं। इन बातों पर ध्यान दें तो मुश्किलें कम होंगी और जीवन में सावधानी बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Chanakya Niti Chanakya
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने