चाणक्य नीति: जीवन में हासिल करना है सफलता है, तो इन 6 चीजों पर जरूर करें विचार

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जीवन की सफलता के लिए बहुत ही सरल लेकिन गहन सिद्धांत दिए हैं। एक श्लोक में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मुहूर्त-मुहूर्त यानी बार-बार 6 बातों पर विचार करना चाहिए। ये छह बातें समय, मित्र, देश, व्ययागम (आय-व्यय), शक्ति और स्वयं के बारे में हैं। अगर व्यक्ति इन 6 बातों पर निरंतर विचार करता रहेगा, तो नौकरी, व्यवसाय और जीवन में कभी हार नहीं मानेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में...

क: काल: कानि मित्राणि को देश: कौ व्ययागमौ। कस्याऽडं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुंहु:।।

समय का सही आकलन करें चाणक्य का पहला सिद्धांत है - 'काल: कानि मित्राणि को देश:' अर्थात समय क्या कह रहा है, यह समझना सबसे जरूरी है। वर्तमान समय में बाजार कैसा है, कौन सी चीज की मांग है, कौन सी चीज चल रही है - यह जानना सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप समय के विपरीत चलेंगे, तो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, सफलता नहीं मिलेगी। आज के दौर में ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग को समझकर ही निर्णय लें। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता है।

सच्चे मित्र की पहचान करें 'कानि मित्राणि' - अर्थात सच्चे मित्र कौन हैं? चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसके सच्चे मित्र कौन हैं और मित्र के वेश में दुश्मन कौन है। गलत मित्र आपको गुमराह कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। नौकरी में, व्यवसाय में या जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, जो केवल स्वार्थ के लिए साथ देते हैं। सच्चा मित्र वही है, जो मुश्किल में साथ दे, सलाह दे और आपके हित की बात करे। सच्चे मित्रों का साथ ही आपको सफलता की ओर ले जाता है।

देश और परिस्थिति का मूल्यांकन करें 'को देश:' - अर्थात आप जिस जगह रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसका माहौल कैसा है? चाणक्य कहते हैं कि सफलता के लिए देश, शहर, कार्यस्थल या बाजार की स्थिति का आकलन जरूरी है। अगर आप गलत जगह पर मेहनत करेंगे, तो परिणाम नहीं मिलेंगे। आज के समय में यह देखना जरूरी है कि आपका शहर या क्षेत्र विकास के रास्ते पर है या नहीं। सही जगह पर सही समय पर काम करने से सफलता निश्चित है।

आय और व्यय का संतुलन बनाएं 'कौ व्ययागमौ' - अर्थात आय और व्यय का क्या हाल है? चाणक्य ने कहा है कि सफल व्यक्ति वही है जो अपनी आय देखकर व्यय करता है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से कर्ज और परेशानियां बढ़ती हैं। नौकरी या व्यवसाय में हमेशा बजट बनाकर चलें। बचत करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। आय से अधिक व्यय करने वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह पाता। संतुलित आर्थिक नीति ही लंबे समय तक सफलता देती है।

अपनी शक्ति और क्षमता जानें 'कस्याऽडं का च मे शक्तिरिति' - अर्थात मेरी शक्ति क्या है? चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। आप किस काम में माहिर हैं, आपकी ताकत कहां है – यह जानना जरूरी है। जो काम आपकी क्षमता से बाहर है, उसे करने की कोशिश करने से केवल असफलता मिलेगी। अपनी ताकत को पहचानें और उसी दिशा में मेहनत करें। अपनी कमजोरियों पर काम करें, लेकिन ताकत पर भरोसा रखें।

बार-बार विचार करें चाणक्य ने श्लोक के अंत में कहा है - 'इति चिन्त्यं मुहुर्मुहु:' अर्थात इन छह बातों पर बार-बार विचार करें। एक बार सोचकर छोड़ देने से काम नहीं चलता है। रोजाना इन छह बातों पर विचार करें, तो आपका निर्णय सही होगा और जीवन में सफलता निश्चित है।

ये छह बातें चाणक्य की नीति का सार हैं। इन्हें जीवन में अपनाने से नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिलती है। समय, मित्र, देश, आय-व्यय, शक्ति और स्वयं पर निरंतर विचार करें।