Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़chanakya niti 5 things never do in front of children give bad results ruin life
चाणक्य नीति: बच्चों के सामने ना करें ये 5 काम, भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम

चाणक्य नीति: बच्चों के सामने ना करें ये 5 काम, भुगतना पड़ेगा गंभीर परिणाम

संक्षेप:

चाणक्य नीति के अनुसार, माता-पिता का व्यवहार बच्चों पर गहरा असर डालता है। बच्चों के सामने कुछ काम करना बहुत हानिकारक होता है क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। बच्चों की परवरिश पर भी चाणक्य नीति में गहरा विचार है।

Dec 27, 2025 02:29 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में जीवन के हर पहलू पर व्यावहारिक शिक्षा देते हैं। बच्चों की परवरिश पर भी चाणक्य नीति में गहरा विचार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता-पिता का व्यवहार बच्चों पर गहरा असर डालता है। बच्चों के सामने कुछ काम करना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। ऐसे काम करने से बच्चों का चरित्र बिगड़ता है, संस्कार खराब होते हैं और परिवार में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चाणक्य नीति में ऐसे 5 कामों से बचने की सलाह दी गई है। इनका पालन न करने से जीवन में अशांति और संतान से दुख मिलता है। आइए जानते हैं ये 5 काम।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बच्चों के सामने झूठ बोलना या धोखा देना

चाणक्य नीति के अनुसार, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता है। बच्चों के सामने झूठ बोलना या किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। बच्चे इसे देखकर झूठ को सामान्य समझने लगते हैं। इससे उनका चरित्र बिगड़ता है और बड़ा होकर वे असत्य और छल का सहारा लेते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऐसा करने से संतान में ईमानदारी की कमी आती है और परिवार का सम्मान खो जाता है। गंभीर परिणाम के रूप में संतान आगे चलकर माता-पिता का ही अपमान कर सकती है। सच्चाई का पालन करें, तो बच्चे संस्कारी बनते हैं।

बच्चों के सामने क्रोध या झगड़ा करना

चाणक्य नीति में क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। बच्चों के सामने पति-पत्नी का झगड़ा या किसी पर क्रोध करना बहुत हानिकारक है। बच्चे इसे देखकर आक्रामक बनते हैं और मन में असुरक्षा की भावना आती है। इससे उनका मानसिक विकास बाधित होता है और बड़ा होकर वे भी क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं - 'क्रोध में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है।' बच्चों के सामने झगड़ा करने से परिवार में कलह बढ़ती है और संतान में अविश्वास पैदा होता है। परिणामस्वरूप बच्चे माता-पिता से दूर हो जाते हैं।

बच्चों के सामने नकारात्मक बातें

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 'वाणी पर संयम रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं।' बच्चों के सामने गाली-गलौज, निंदा या नकारात्मक बातें करना उनका मन विषैला बनाता है। बच्चे ये शब्द सीखते हैं और बड़ा होकर गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व बिगड़ता है और समाज में सम्मान नहीं मिलता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऐसी बातें करने से संतान में संस्कार की कमी आती है और परिवार में अशांति बढ़ती है। गंभीर परिणाम के रूप में बच्चे गलत संगत में पड़ सकते हैं।

बच्चों के सामने लालच या स्वार्थी व्यवहार दिखाना

चाणक्य नीति में लालच को जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। बच्चों के सामने पैसे या सामान के लिए स्वार्थी व्यवहार दिखाना या लालच करना गलत है। बच्चे इसे देखकर लालची बनते हैं और बड़ा होकर स्वार्थी हो जाते हैं। इससे रिश्तों में दरार आती है और परिवार टूट सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच से बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसा करने से संतान में उदारता की कमी आती है और जीवन में असफलता मिलती है। बच्चों को दान और त्याग सिखाएं तो वे संस्कारी बनेंगे।

बच्चों के सामने आलस्य या गलत आदतें दिखाना

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। बच्चों के सामने देर तक सोना, काम टालना या गलत आदतें (जुआ, शराब) दिखाना बहुत हानिकारक है। बच्चे इसे कॉपी करते हैं और बड़ा होकर आलसी या व्यसनी बन जाते हैं। इससे परिवार में कलंक आता है और संतान का भविष्य बर्बाद हो जाता है। चाणक्य नीति में मेहनत और अनुशासन पर जोर दिया गया है। बच्चों के सामने अच्छी आदतें दिखाएं, तो वे सफल और संस्कारी बनेंगे।

चाणक्य नीति के ये नियम अपनाने से बच्चे संस्कारी बनते हैं और परिवार सुखी रहता है। बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें तो जीवन में गंभीर परिणामों से बचाव होता है। याद रखें, बच्चे हमारा भविष्य हैं - उनकी परवरिश में कोई गलती ना करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Chanakya Chanakya Niti
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने