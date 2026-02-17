Hindustan Hindi News
चाणक्य नीति: जीवन में रहना चाहते हैं खुश, तो गलती से भी इन 4 जगहों पर ना करें शर्म

Feb 17, 2026 08:51 pm IST
चाणक्य नीति के अनुसार, जहां शर्म और संकोच करना उचित है, वहां करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर शर्म करने से जीवन में हानि होती है और व्यक्ति पीछे रह जाता है। आइए जानते हैं उन 4 जगहों के बारे में जहां शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में जीवन की सफलता और सुख के लिए बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत दिए हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक में वे कहते हैं -

धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च।

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्॥

अर्थात - धन के प्रयोग में, विद्या ग्रहण में, भोजन में और व्यवहार में शर्म त्याग देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। चाणक्य के अनुसार,जहां शर्म और संकोच करना उचित है, वहां करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर शर्म करने से जीवन में हानि होती है और व्यक्ति पीछे रह जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से..

धन-दौलत के मामले में शर्म ना करें

चाणक्य कहते हैं कि धन के प्रयोग और लेन-देन में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं, तो उन्हें वापस मांगने में संकोच ना करें। उधार देने में भी स्पष्टता रखें। शर्म करने वाले लोग अक्सर अपना हक मांग नहीं पाते और बार-बार नुकसान उठाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार, धन संबंधी बातों में स्पष्ट और निर्भीक रहना जरूरी है। इससे ना केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आत्मसम्मान भी बना रहता है।

भोजन करते समय संकोच ना करें

भोजन में शर्म करने वाले लोग अक्सर खाली पेट रह जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि भूख लगने पर बिना किसी झिझक के भोजन करना चाहिए। भूखा व्यक्ति अपना तन-मन नियंत्रित नहीं कर पाता, उसकी सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है। चाहे घर में हो या बाहर, भोजन के समय शर्म या संकोच बेकार है। स्वस्थ रहने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए भूख का सम्मान करें और बिना झिझक के भोजन ग्रहण करें।

शिक्षा ग्रहण में शर्म त्याग दें

कई बार ज्ञान देने वाला व्यक्ति उम्र में छोटा होता है या सामाजिक स्थिति में नीचा लगता है, ऐसे में लोग सवाल पूछने या सीखने में संकोच करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा के मामले में शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा, जहां से भी ज्ञान मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए। शर्म करने वाले लोग हमेशा अज्ञान में रह जाते हैं। सच्चा विद्यार्थी वही है, जो बिना संकोच के जिज्ञासाओं का समाधान मांगता है।

व्यवहार और अपनी बात रखने में संकोच ना करें

चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि व्यवहार में शर्म करने से व्यक्ति अपनी बात रख नहीं पाता है। अगर आप सही हैं, तो बिना झिझक के अपनी बात खुलकर रखें। चुप रहने या संकोच करने से लोग आपकी बात को कमजोर समझते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखने से सम्मान बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है।

चाणक्य के ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। धन, भोजन, शिक्षा और व्यवहार में शर्म करने से जीवन रुक जाता है। इन चार क्षेत्रों में निर्भीक और स्पष्ट रहने से सुख और सफलता दोनों मिलते हैं। श्लोक को याद रखें और जीवन में लागू करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

