चैत्र पूर्णिमा कब?, 1 या 2 अप्रैल केिस दिन है व्रत वाली पूर्णिमा, स्नान दान पूर्णिमा, भरणी नक्षत्र, विष्कंभ योग भी
चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन बहुत खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए व्रत और पूजा की जाती है। आपको बता दें कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ था।
चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन बहुत खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए व्रत और पूजा की जाती है। आपको बता दें कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया था, इसलिए इस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा में अंतर है। व्रत वाली पूर्णिमा का व्रत 1 अप्रैल को रखा जाएगा इस दिन पूर्णिमा उदया तिथि में नहीं है, लेकिन पूरे दिन पूर्णिमा तिथि है। अगले दिन 2 अप्रैल को उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि सिर्फ सुबह तक ही है। इसलिए इस दिन स्नान और दान वाली पूर्णिमा है। इस बार पूर्णिमा व्रत वाले दिन भरणी नक्षत्र और विष्कंभ योग का संयोग रहेगा। इस दिन दिन भर व्रत करके रात तो चंद्रमा के अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। राहुकाल 15:30 से 17:020 मिनट तक है।
इस दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगें
शुक्र ग्रह मेष राशि में रहेंगे, इसके बाद केतु ग्रह सिंह राशि में, शनि ग्रह और सूर्य ग्रह मीन राशि में हैं। देवगुरु बृहस्पति (गुरु) ग्रह: मिथुन राशि में 1 अप्रैल 2026 (बुधवार) को रहेंगे। बुध ग्रह, राहु ग्रह और मंगल ग्रह अभी कुंभ राशि में हैं। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर होगा। मंगल मीन राशि में शनि के साथ आएंगे।
कब है व्रत वाली पूर्णिमा
01 अप्रैल (बुधवार) को चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि प्रातः 07.07 मिनट तक ही है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा व्रत वाले दिन भद्रा का भी साया लग रहा है। इस दिन भद्रा प्रातः 07.07 मिनट से सायं 07.15 मिनट तक रहेगी। इस दिन व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन मन्वादि पूर्णिमा और सर्वदेव दमनोत्सव है।
कब है स्नान दान वाली पूर्णिमा
02 अप्रैल (गुरुवार) : चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रातः 07.42 मिनट तक ही है। इसके बाद वैशाख का महीना शुरू हो जाएगा। इस दिन स्नान दान की चैत्री पूर्णिमा मनाई जाएगी। श्री हनुमान जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। वैशाख मासीय व्रत-यम-नियमादि प्रारंभ इस दिन से होंगे।
सप्ताह के व्रत और त्योहार
03 अप्रैल (शुक्रवार) : वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तिथि प्रातः 08.43 मिनट तक रहेगी। वैशाख कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा। वैशाख मासीय व्रत-यम-नियमादि प्रारंभ। इस दिन गुड फ्राइडे भी होगा।
04 अप्रैल (शनिवार) : वैशाख कृष्ण द्वितीया तिथि प्रातः 10.10 मिनट तक।
05 अप्रैल (रविवार) : वैशाख कृष्ण तृतीया तिथि दोपहर 12 बजे तक। संकष्टी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत। ब्रह्मावर्त (बिठूर) में सिद्ध गणेश मंदिर में अभिषेक।
06 अप्रैल (सोमवार) : वैशाख कृष्ण चतुर्थी तिथि दोपहर 02.11 मिनट तक। सती अनुसूइया जयंती।
-पं. ऋभुकांत गोस्वामी
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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