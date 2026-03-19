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Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर शेयर करें नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलें जय माता दी

Mar 19, 2026 12:38 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Chaitra Navratri Wishes in hindi : माता दुर्गा की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के खास मौके पर अपनों का दिन खास बनाने के लिए शेयर करें माता दुर्गा की भक्ति भरे मैसेज व शुभकामनाएं-

Chaitra Navratri Wishes: चैत्र नवरात्रि पर शेयर करें नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलें जय माता दी

Chaitra Navratri Wishes in hindi Photos, चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं : इस साल गुरुवार के दिन चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की विधिवत पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के खास मौके पर अपनों का दिन खास बनाने के लिए शेयर करें माता दुर्गा की भक्ति भरे मैसेज, शायरी व शुभकामनाएं-

चैत्र नवरात्रि पर शेयर करें नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलें जय माता दी

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

इस नौ दिवसीय उत्सव में मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की कृपा आप पर बनी रहे।

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

चांद को चांदनी,

बसंत को बहार,

फूलों को खुशबू,

अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्यौहार

सदा खुश रहे आप और आपका परिवार।

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

देवी मां के कदम आपके घर में आएं,

आप खुशियों से नहाएं,

परेशानियां आपसे आंखें चुराएं।

चैत्र नवरात्रि की बहुत-बहुत मंगलकामनाएं

मां दुर्गा के कदम आपके घर में आएं,

सुख समृद्धि और खुशियां लाएं,

मुसीबत और परेशानियां आंखे चुराएं,

नवरात्री की आपको हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम से बोलो

जय माता दी

नव दीप जलें,

नव फूल खिलें,

जीवन को नया आशीर्वाद मिले।

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

मां शक्ति का वास हो,

संकटों का नाश हो,

हर घर में सुख-शांति का वास हो।

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

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दिव्य है आंखों का नूर,

करती है संकटों को दूर,

मां की छवि है निराली,

नवरात्रि में आई है खुशहाली

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

मां के चरणों में रखों आस्था,

अंधेरे में भी दिखेगा रास्ता।

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

मां की आराधना का पर्व हैं,

मां के नौ रूपों की भक्ति का पर्व हैं,

बिगड़े काम बनाने का पर्व हैं,

भक्ति का दिया दिल में जलाने का पर्व हैं

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

शेरों वाली मैया के दरबार में दुःख-दर्द मिटाये जाते हैं,

जो भी दर पर आते है

शरण में लिए जाते हैं।

जय माता दी

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

मां की ज्योति से नूर मिलता हैं,

सब के दिलों को सुरूर मिलता है,

जो भी जाता हैं माँ के द्वार,

कुछ न कुछ जरूर मिलता हैं।

चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाई

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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