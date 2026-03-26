Happy Durga Ashtami 2026 Wishes: अष्टमी-नवमी पर अपनों को भेजें मां दुर्गा के 10 संदेश, माता रानी हो जाएंगी प्रसन्न
Happy Durga Ashtami- Navami 2026 Wishes : अगर आप भी नवरात्रि की महाष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी को प्रसन्न करते हुए अपने घर में उनका आगमन चाहते हैं तो अपने दोस्तों और परिजनों को दुर्गा अष्टमी और महानवमी के ये टॉप 10 नवरात्रि मैसेज और कोट्स भेज सकते हैं।
Happy Durga Ashtami- Navami 2026 Wishes : आज चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन है। यह खास दिन महाष्टमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में दुर्गाष्टमी के दिन मां महागौरी का पूजन करने का विधान बताया गया है। बता दें, इस बार नवमी तिथि 26 मार्च की सुबह 11 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर 27 मार्च की सुबह 10 बजकर 6 मिनट तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार, कन्या पूजन और पारण 27 मार्च को सुबह 10 बजकर 6 मिनट से पहले करना उत्तम रहेगा। अगर आप भी नवरात्रि की महाष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी को प्रसन्न करते हुए अपने घर में उनका आगमन चाहते हैं तो अपने दोस्तों और परिजनों को दुर्गा अष्टमी और महानवमी के ये टॉप 10 नवरात्रि मैसेज और कोट्स भेज सकते हैं।
अष्टमी-नवमी विशेज इन हिंदी (Chaitra Ashtami Wishes 2026)
1- भक्ति का भंडार हो तुम
शक्ति का संसार हो तुम
नमन है मां तेरे चरणों में
मेरी मुक्ति का दरबार हो तुम
अष्टमी-नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
2- मां महागौरी का नाम जो लेता है,
हर संकट से वह बच जाता है,
अष्टमी के इस शुभ अवसर पर,
आपका जीवन खुशियों से भर जाता है।
3- इस दुर्गा अष्टमी पर और हमेशा देवी दुर्गा की दिव्य कृपा आप पर बनी रहे।
उनकी रोशनी आपके मार्ग का मार्गदर्शन करे और आपको सभी बुराइयों से बचाए।
4- कुमकुम से रोशन हो आंगन सारा,
मां का साथ मिले तो जीत सकते हैं जग सारा,
आशा है आपके जीवन में भी
खुशियों का लगे अंबार
मां का मिले खूब आशीर्वाद
5- सफेद रूप में आई हैं मां महागौरी,
लाएं जीवन में खुशियों की रोशनी पूरी,
अष्टमी के दिन करें उनका ध्यान,
मिले हर मनोकामना का वरदान।
6- मां महागौरी दें आपको सुख और शांति,
जीवन में भर दें खुशियों की क्रांति,
अष्टमी के इस पावन पर्व पर,
मिले हर कदम पर आपको सफलता की गारंटी
7-लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार, हर्षित हुआ मन,
पुलकित हुआ संसार, पावन नवरात्रि का समय आया,
मां के आशीर्वाद से गूंजा घर-द्वार।
शुभ नवरात्रि!
8- माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे,
मां महागौरी आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखें।
महाष्टमी की शुभकामनाएं
9- मां की ज्योति से चमके हर द्वार,
मन को मिले सुकून अपार,
जो मां के चरणों में शीश झुकाए, उसकी झोली में आए उपहार!
10- मां दुर्गा का आशीर्वाद मिले,
हर मुश्किल से आप बाहर निकलें,
अष्टमी पर सुख-समृद्धि का उपहार मिले!
चैत्र अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
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एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।