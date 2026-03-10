चैत्र नवरात्रि और चैत्र अमावस्या तिथि को लेकर इस बार असंमजस, जानें कब करें कलश स्थापना
Chaitra Navratri: इस बार चैत्र नवरात्रि और चैत्र अमावस्या को लेकर कंफ्यूजन बन रहा है। नवरात्रि की कलश स्थापना और चैत्र अमावस्या का दान कब किया जाएगा, इसको लेकर लोग कंफ्यूज हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कब करना शुभ रहेगा।
Chaitra Navratri: इस बार चैत्र नवरात्रि और चैत्र अमावस्या को लेकर कंफ्यूजन बन रहा है। नवरात्रि की कलश स्थापना और चैत्र अमावस्या का दान कब किया जाएगा, इसको लेकर लोग कंफ्यूज हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कब करना शुभ रहेगा। आइए पहले पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि तिथि कब पड़ रही है, इसके बाद ज्योतिर्विद से भी जानेंगे कि अमावस्या किस दिन की जा सकती है।
कब है चैत्र अमावस्या और चैत्र नवरात्रि
वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 08 बजकर 25 मिनट पर शुरू हो रही है। इसके बाद अगले दिन 19 मार्च को सुबह 06 बजकर 52 मिनट पर ये खत्म हो जाएगी। ऐसे में अमावस्या के लिए पितृतर्पण आदि का समय 19 मार्च को नहीं मिलेगा. यह कार्य 18 मार्च को होगा। इसलिए ऐसे में 18 मार्च 2026, दिन बुधवार को दर्श अमावस्या मनाई जाएगी। 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे और इस दिन मां भगवती के लिए कलश स्थापना की जाएगी। दरअसल लोगों में कफ्यूजन है कि उदया तिथि में अमावस्या 19 मार्च को है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस दिन प्रतिपदा तिथि पूरे दिन रहेगी और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कलश स्थापना होती है। इस दिन से हिन्दू पंचांग के अनुसार नव वर्ष लगता है। 19 मार्च गुरुवार को अमावस्या तिथि सुबह 6:40 तक रहेगी। इसलिए इसके बाद प्रतिपदा आरंभ होगी। ज्योतिर्विद डॉ दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का मान 18 मार्च 2026 दिन बुधवार को दिन में 7:39 बजे तक ही रहेगा । उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। जो 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार को प्रातः 6:40 बजे तक व्याप्त रहेगी। इस प्रकार अमावस्या तिथि ज्यादा समय तक 18 मार्च को ही प्राप्त हो रही है। यद्यपि की उदय कालिक अवस्था में 19 मार्च को होगी। इसलिए स्नान आदि की अमावस्या 19 मार्च को प्रातः होगी परंतु श्रद्धा कर्म आदि के लिए गंगा स्नान के बाद पितरों के तर्पण के लिए 18 मार्च का ही दिन उत्तम रहेगा । 19 मार्च को प्रातः 6:40 बजे के बाद चैत्र कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। तथा नवरात्र का आरंभ भी हो जाएगा। नव संवत्सर का आरंभ भी 19 मार्च दिन गुरुवार को प्रातः 6:40 बजे से ही आरंभ हो जाएगा।
कलश स्थापना के लिए क्या है मुहूर्त
कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 लेकर सूर्यास्त से पूर्व तक रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस बारी देवी का आगमन डोली से हो रही है, मगर गमन हाथी से होगा जो काफी लाभकारी माना जाता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी आदिशक्ति ने सृष्टि का आरंभ किया था। शास्त्रों और पुराणों में चैत्र नवरात्रि का काफी महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदी नववर्ष का शुभारंभ होता है ऐसा कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था। साथ ही इसी दिन विक्रमादित्य का राजतिलक हुआ था।
सूर्य उपासना का महापर्व चैती कब से
22 से शुरू होगा चार दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व चैती भी शुरु हो रहा है। बताया कि 22 मार्च को सूर्य उपासना का पर्व चैती छठ नहाय-खाय के साथ शुरू होगा। 23 को खरना पूजन और 24 मार्च को सांयकालीन अर्घ्य होगा। 25 की सुबह का उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रती उपवास तोड़ेंगी और पारण करेंगी।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां