Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा, जानें सही विधि, कथा और मंत्र
चैत्र नवरात्रि 2026 में छठा दिन 24 मार्च 2026 को यानी आज है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि।
नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन साहस, विजय और शक्ति प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सफलता मिलती है तथा सुयोग्य जीवनसाथी की प्राप्ति भी होती है। चैत्र नवरात्रि 2026 में छठा दिन 24 मार्च 2026 को यानी आज है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा और महत्व।
मां कात्यायनी का स्वरूप
मां कात्यायनी का वर्ण सुनहरा (स्वर्णिम) है। माता की चार भुजाएं हैं और वे रत्नों से सुशोभित रहती हैं। वे शेर (सिंह) पर सवार होती हैं। उनके दाहिने ऊपरी हाथ में अभय मुद्रा है, जो भक्तों को आशीर्वाद देती है। नीचे वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। बाएं ऊपरी हाथ में चंद्रहास नामक तलवार है, जबकि नीचे वाले बाएं हाथ में कमल का फूल है। यह स्वरूप साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक है।
मां कात्यायनी पूजा विधि
नवरात्रि के छठे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। कलश की पूजा करें और मां कात्यायनी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
मां को लाल वस्त्र अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। रोली, चंदन, अक्षत और फूल चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद कपूर जलाएं और मां कात्यायनी की आरती करें। पूजा के दौरान मंत्र जाप अवश्य करें। पूजा के अंत में आरती और प्रार्थना के साथ समापन करें। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त फलाहार करें।
मां कात्यायनी के प्रमुख मंत्र
- मूल मंत्र: ॐ देवी कात्यायन्यै नमः॥
- प्रार्थना मंत्र: चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना। कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥
- स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
- बीज मंत्र: क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नमः॥
इन मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे मां कात्यायनी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
मां कात्यायनी का भोग
मां कात्यायनी को पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से बेसन का हलवा, पीली बर्फी, केसर वाली मिठाई या पीले फल अर्पित करें। भोग लगाते समय मंत्र जाप करते रहें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
मां कात्यायनी की कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि कात्यायन नि:संतान थे। उन्होंने पुत्री प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुईं और वर दिया कि वे महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी।
इसी बीच महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने उनका नाम कात्यायनी रखा, क्योंकि वे सबसे पहले महर्षि कात्यायन के घर जन्मी थीं।
मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है।
मां कात्यायनी पूजा का महत्व
नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा से साहस, विजय और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अविवाहितों को सुयोग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। विवाहितों के वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है। इस दिन की पूजा से पितृ दोष, कालसर्प दोष और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है।
मां कात्यायनी की पूजा श्रद्धा और निष्ठा से करें। उनकी कृपा से जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष