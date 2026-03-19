Chaitra Navratri 2026 : मां दुर्गा के इन टॉप 10 मैसेज और कोट्स के साथ अपनों को कहें 'शुभ नवरात्रि'
Chaitra Navratri 2026 Wishes And Quotes : अगर आप चैत्र नवरात्रि के इस शुभ दिन की बधाई और मां का आशीष अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भेजें भक्ति में डूबे हुए नवरात्रि के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
Chaitra Navratri 2026 Wishes in Hindi : शक्ति और उपासना का पर्व चैत्र नवरात्रि 2026 आज यानी 19 मार्च से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बेहद खास महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के नौ दिन माता रानी की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को राम नवमी के साथ समाप्त होंगे। अगर आप भी इस शुभ दिन की बधाई और मां का आशीष अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भेजें भक्ति में डूबे हुए नवरात्रि के टॉप 10 मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें 10 शुभकामनाएं :
1- मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे,
हर दिन आपके जीवन में खुशियां खिलती रहें,
चैत्र नवरात्रि आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
2- जगत जननी मां जगदंबा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें.
चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं.”
जय माता दी!
3- दुर्गा मां का आशीर्वाद
आपके जीवन को खुशियों से भर दे,
हर मुश्किल को आसान कर दे.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
4- लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!”
जय माता दी!
5- नवरात्रि का हर दिन
आपके जीवन में नई उमंग लाए,
और हर सपना साकार हो जाए.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
6- सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है,
सुना है नवरात्रि की पावन बेला आई है
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
7- मां दुर्गा के नौ रूप देंगे आपको बल,
नवरात्रि का यह पर्व सफल करे आपका हर कल
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
8- भक्ति का ये रंग चढ़े ऐसा,
हर दिल में मां का बसेरा हो,
जीवन में खुशियों का सवेरा हो.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
9- मां दुर्गा का आशीर्वाद
आपको हर कदम पर मिले,
और जीवन में सफलता साथ चले.
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
10- शक्ति की साधना, भक्ति का उल्लास।
चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें।
शुभ नवरात्रि!
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
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एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।