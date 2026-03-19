Chaitra Navratri 2026 Wishes: 'शेर पर सवार होकर'...अपनों को भेजें चैत्र नवरात्रि की खूबसूरत शुभकामनाएं
Chaitra Navratri 2026 Wishes And Quotes : अगर आप भी मां दुर्गा के भक्त हैं और अपने दोस्तों और परिजनों तक नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का आशीष पहुंचाना चाहते हैं तो भेजें नवरात्रि के चुनिंदा खूबसूरत मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
Chaitra Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye : हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2026 व्रत की शुरूआत आज यानी 19 मार्च से हो रही है। नौ दिनों तक चलने वाला यह आस्था और उपासना का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर दशमी को पारण के साथ समाप्त होता है। इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के भक्त उनके अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना करके मां को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी मां दुर्गा के भक्त हैं और अपने दोस्तों और परिजनों तक नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का आशीष पहुंचाना चाहते हैं तो भेजें नवरात्रि के चुनिंदा खूबसूरत मैसेज, कोट्स और शुभकामना संदेश।
चैत्र नवरात्रि के टॉप 10 शुभकामना संदेश, मैसेज और कोट्स
1- शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
2- जगत जननी मां जगदंबा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें.
चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं.”
जय माता दी!
3- लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!”
जय माता दी!
4- सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस मां के चरण में,
हम हैं उस मां के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल!”
जय माता दी!
5- शक्ति की साधना, भक्ति का उल्लास।
चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें।
शुभ नवरात्रि!
6- सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां भगवती की असीम अनुकंपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।
7- सदा प्रसन्न रहे आपका परिवार, मां के चरणों में रहे आपका संसार.
दूर हो जाएं सारी विपत्तियां, ऐसा हो आपका यह नवरात्रि का त्योहार.”
जय माता दी!
8- दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर, मां की ये छवि निराली,
नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।
जय माता दी!
9- मैया के दरबार में दुख-दर्द मिटाए जाते हैं,
जो भी दर पर आते है, शरण में लिए जाते हैं..।
माँ शैलपुत्री की पूजा की मंगल शुभकामनाएं !!
10- लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार
नन्हें-नन्हें कदमों से मां आएं आपके द्वार
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय माता दी!
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
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एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।