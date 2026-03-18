Chaitra Navratri 2026 Wishes: नवरात्रि के पहले दिन मिलेगा मां शैलपुत्री का आशीष, भेजें चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं
Navratri Ki Shubhkamnaye : अगर आप इस पावन पर्व पर मां दुर्गा का आशीर्वाद अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों पर बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें नवरात्रि के टॉप 10 चुनिंदा शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स भेज सकते हैं।
Chaitra Navratri 2026 Wishes in Hindi : हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद खास महत्व रखता है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान बताया गया है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व 19 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 27 मार्च को राम नवमी के साथ होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के नौ दिन माता रानी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप इस पावन पर्व पर मां दुर्गा का आशीर्वाद अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों पर बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें नवरात्रि के ये टॉप 10 चुनिंदा शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स भेज सकते हैं।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भेजें मां शैलपुत्री की 10 चुनिंदा शुभकामनाएं
1- सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है,
सुना है नवरात्रि की पावन बेला आई है
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
2- शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
3- नव दीप जले, नव फूल खिले, जीवन को सच्चा सुख मिले,
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
4- सदा प्रसन्न रहे आपका परिवार, मां के चरणों में रहे आपका संसार.
दूर हो जाएं सारी विपत्तियां, ऐसा हो आपका यह नवरात्रि का त्योहार.”
जय माता दी!
5- सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस मां के चरण में,
हम हैं उस मां के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल!”
जय माता दी!
6- सर्व मंगल मांगल्य, शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयवके गौरी, नारायणि नमोस्तुते.
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
7- जो बना दे सारे बिगड़े काम,
मां के चरणों मे होते है चारों धाम.
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं....
8- दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर, मां की ये छवि निराली,
नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।
जय माता दी!
9 - कुमकुम भरे कदमों से आए मां शैलपुत्री आपके द्वार,
सुख संपत्ति मिले आपको अपार।
प्रथम नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं !!
10 - मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपके जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति आए।
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
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एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।