Chaitra Navaratri 2026: चैत्र नवरात्रि में किस दिशा में करें कलश स्थापना? नोट कर लें पूजा से जुड़े वास्तु नियम
Chaitra Navratri 2026 Vastu niyam: नवरात्रि में पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना होती है। साथ पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना होती है। साथ ही अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रि पूजा के दौरान वास्तु के नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
चैत्र नवरात्रि का पर्व का खास महत्व होता है। इसमें मां दुर्गा की पूजा-अर्चना होती है।ष जिस शक्ति के बिना देवता भी अधूरे माने जाते हैं, उसकी आराधना के लिए नवरात्रि के नौ दिन बेहद पवित्र और फलदायी माने जाते हैं। यही वजह है कि शक्ति के उपासक पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक मनाई जाएगी। नवरात्रि में पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना होती है। साथ पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना होती है। साथ ही अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रि पूजा के दौरान वास्तु के नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं कि कलश और अखंड ज्योति किस दिशा में स्थापित करना चाहिए।
मां दुर्गा की चौकी कहां लगाएं
वास्तु शास्त्र के अनुसार मां दुर्गा की चौकी स्थापित करने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिशा को देवताओं का स्थान माना जाता है, इसलिए यहां चौकी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
किस दिशा में बैठकर करें पूजा?
धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी कार्य को सही समय और सही दिशा में किया जाए, तो उसका फल बेहतर मिलता है। यही नियम नवरात्रि पूजा पर भी लागू होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार साधक को पूजा करते समय उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में बैठना चाहिए, क्योंकि यह दिशा देवी-देवताओं की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर होना सबसे उत्तम माना गया है।
कलश स्थापना की सही दिशा
कलश को सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में स्थापित किए जाने वाले कलश में नवग्रह, नक्षत्र और पवित्र तीर्थों का वास होता है। इसलिए इसकी स्थापना से पहले सही दिशा का ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तु के अनुसार कलश स्थापना के लिए उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) सबसे शुभ मानी जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में इसी दिशा में कलश स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही कलश को मां दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर स्थापित कर सकते हैं।
अखंड ज्योति कहां जलाएं?
नवरात्रि की पूजा में अखंड ज्योति का विशेष महत्व होता है। यह दीप नौ दिनों तक लगातार जलता है, जिससे घर और पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अखंड दीप को दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ता है और साधना में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
नवरात्रि में मुख्य द्वार का रखें ध्यान
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। दरवाजे की दिशा, आकार और साफ-सफाई का सीधा असर घर के लोगों की तरक्की और खुशहाली पर पड़ता है। यदि यहां से सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलता है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजा आसानी से खुले और बंद हो, उसमें किसी तरह की आवाज या रुकावट न हो।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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