Chaitra Navratri time 2026:चैत्र नवरात्रि घटस्थापना के लिए 45 मिनट, शुभ चौघड़िया मुहूर्त, विधि, नियम, मां दुर्गा की आरती
Chaitra Navratri 2026 timing kalash: इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन प्रतिपदा को कलश स्थापना की जाएगी।
chaitra Navratri 2026: इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। पहले दिन प्रतिपदा को कलश स्थापना की जाएगी। इसलिए पहले दिन का अधिक महत्व है। इस दिन माता के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है। कई जगहों पर ज्वारे भी बोए जाते हैं। माता का कलश स्थापित शुभ मुहूर्त में करना जरूरी है। आपको बता दें कि इस बार नवरात्र पर पंचक और खरमास का भी योग रहेगा, इसलिए इस बार शुभ कार्य नहीं हो पाएंगे। इसके लिए शुभ मुहूर्त और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आदि सब आप नीचे जान सकते हैं।
chaitra Navratri 2026 shubh sanyog, चैत्र नवरात्र में क्या शुभ संयोग और कब बन रहे
इस दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र सूर्योदय से रात में 4:40 बजे तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेगा । इसलिए इस दिन पंचक लगा रहेगा । जो कि शुभ कार्यों के लिए शुभ कारक होता है। शुक्ल योग रात में 1:57 बजे तक व्याप्त रहेगा। उसमे बाद ब्रह्म योग आरम्भ हो जाएगा। शुक्ल योग को शुभ कारक योग माना गया है।
Chaitra navratri shubh muhurat, कलश स्थापना स्थापना का शुभ मुहूर्त
वैसे तो कलश स्थापना 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सूर्योदय से लेकर रात तक किया जा सकता है । आपको बता दें कि शुभ चौघड़िया में कलश स्थापना अति शुभ होगा।
◆सुबह 6:48 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक।
◆सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 03:00 बजे तक। एवं
◆सायं 4:30 से 6:00 बजे तक किया जाना श्रेष्ठ एवं शुभ फल प्रदायक रहेगा।
◆इस प्रकार अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:38 से लेकर 12:26 तक चौघड़िया सहित कलश स्थापना के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होगा।
Navtratri Puja vidhi
◆सुबह स्नान करें, कलश स्थापना करें, व्रत का संकल्प लें। माता की अखंड ज्योत जलाएं। ज्वारे बोएं। माता को सुहाग की सामग्री बोएं। माता को भोग लगाएं। दुर्गासप्तशती का पाठ करें। माता की आरती करें और गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें।
Chaitra navratri niyam, नवरात्र में किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए
◆नवरात्र में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
◆आचरण की शुद्धता पर ध्यान रखना चाहिए।
◆पूजा के नियम का ध्यान रखना चाहिए।
◆घट स्थापना के बाद अखंड ज्योत जलाने के उपरांत कभी घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
◆ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
◆ सेंधा नमक का प्रयोग करें तथा तामसिक भोजन मदिरा से दूरी बनाए रखें।
Maa Durga aarti jai ambe gauri, मां दुर्गा की आरती
मां दुर्गा की आरती जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी॥
जय अम्बे गौरी माँग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को। उज्जवल से दोउ नैना, चन्द्रवदन नीको॥ जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै। रक्तपुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै॥
जय अम्बे गौरी केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्परधारी। सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी॥ जय अम्बे गौरी
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चन्द्र दिवाकर, सम राजत ज्योति॥ जय अम्बे गौरी
शुम्भ-निशुम्भ बिदारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती॥ जय अम्बे गौरी चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे। मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥ जय अम्बे
गौरी ब्रहमाणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम-निगम-बखानी, तुम शिव पटरानी॥ जय अम्बे गौरी
चौंसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरूँ। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरु॥ जय अम्बे गौरी
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। भक्तन की दु:ख हरता, सुख सम्पत्ति करता॥ जय अम्बे गौरी
भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा धारी। मनवान्छित फल पावत, सेवत नर-नारी॥ जय अम्बे
गौरी कन्चन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। श्रीमालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योति॥ जय अम्बे गौरी श्री अम्बेजी की आरती, जो कोई नर गावै। कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै॥ जय अम्बे गौरी
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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