Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन पढ़ें मां चंद्रघंटा की कथा, नष्ट होते हैं पाप
Chaitra Navratri 2026 third day Katha: चैत्र नवरात्रि 2026 का आज तीसरा दिन है, जो मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चन्द्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। मां चन्द्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है।
Chaitra Navratri 2026 third day Katha: चैत्र नवरात्रि 2026 का आज तीसरा दिन है, जो मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चन्द्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। मां चन्द्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जिसकी वजह से उन्हें चन्द्रघंटा कहा जाता है। मां चन्द्रघंटा सदैव युद्ध के लिए तैयार रहने वाली मुद्रा में रहती हैं, इसलिए वे अपने भक्तों के कष्टों का शीघ्र निवारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जिससे उनके उपासकों में भी साहस, पराक्रम और निर्भयता का संचार होता है। मान्यता है कि उनके घंटे की दिव्य ध्वनि भक्तों को प्रेत-बाधा और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मां चन्द्रघंटा के भक्त जहां भी जाते हैं, वहां लोग शांति और सुख का अनुभव करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है, जिससे उसे आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। मां चन्द्रघंटा की आराधना तुरंत फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी होती है।
मां दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं चंद्र घंटा
मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम “चंद्रघंटा” है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके दस हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में खड्ग, बाण आदि शस्त्र-अस्त्र सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है और इनकी मुद्रा युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से दुष्ट दानव, दैत्य और राक्षस सदैव भयभीत रहते हैं। मान्यता है कि मां चन्द्रघण्टा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और अनेक प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह समय साधक के लिए अत्यंत सावधानी और सजगता के होते हैं।
नष्ट होते हैं पाप
मां चन्द्रघण्टा की कृपा से साधक के सभी पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना तुरंत फल देने वाली मानी जाती है। इनकी युद्धमुद्रा भक्तों के कष्टों का शीघ्र निवारण करती है। सिंह वाहन होने के कारण इनके उपासक भी सिंह के समान साहसी और निर्भय बनते हैं। इनके घंटे की ध्वनि भक्तों को प्रेत-बाधा आदि से रक्षा प्रदान करती है। जैसे ही भक्त इनका ध्यान करता है, यह ध्वनि उसकी रक्षा के लिए गूंज उठती है। दुष्टों का विनाश करने में तत्पर रहने के बावजूद इनका स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और शांत रहता है।
इनकी आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ-साथ विनम्रता और सौम्यता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र और पूरे शरीर में तेज और आभा बढ़ती है। उसके स्वर में दिव्य और मधुरता आ जाती है।
मां चन्द्रघण्टा के भक्त जहां भी जाते हैं, वहां लोग उनके प्रभाव से शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य ऊर्जा का सूक्ष्म प्रकाश प्रसारित होता है, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके प्रभाव को आसपास के लोग महसूस करते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध और पवित्र बनाकर मां चन्द्रघण्टा की शरण में जाएं और उनकी भक्ति में लगें। उनकी उपासना से हम सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हमें निरंतर उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए साधना करनी चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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