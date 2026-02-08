Chaitra Navratri 2026: जानिए इस साल कब शुरू होगी चैत्र नवरात्रि? यहां देखिए घटस्थापना मुहूर्त से लेकर 9 दिन का कैलेंडर
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व है। इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं इसकी तिथियां, घटस्थापना मुहूर्त और 9 दिन का पूरा कैलेंडर।
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व है। यह नौ दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा की आराधना है, जिसमें मां के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान कलश स्थापना से नवरात्रि की शुरुआत होती है और रामनवमी के साथ इसका समापन होता है। चैत्र नवरात्रि से नया हिंदू साल भी शुरू होता है। इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं इसकी तिथियां, घटस्थापना मुहूर्त और 9 दिन का पूरा कैलेंडर।
चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत और समापन
दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 दिन-गुरुवार, को सुबह 6:52 बजे से शुरू हो रही है। यह तिथि 20 मार्च 2026 को सुबह 4:52 बजे तक रहेगी। इसी दिन घटस्थापना की जाएगी और नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। नवरात्रि 27 मार्च 2026 दिन - शुक्रवार, को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। इस वर्ष नवरात्रि 9 दिनों की रहेगी।
चैत्र नवरात्रि 2026 के लिए घटस्थापना मुहूर्त
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना से होती है। इस साल दो शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
- पहला मुहूर्त: सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तक
- दूसरा मुहूर्त: दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक
पहले दिन बनने वाले शुभ योग
19 मार्च 2026 को चैत्र प्रतिपदा पर कई शुभ योग बन रहे हैं:
- सर्वार्थ सिद्धि योग – 20 मार्च सुबह 04:05 से 06:25 बजे तक
- शुक्ल योग – प्रातःकाल से रात 01:17 बजे तक
- ब्रह्म योग – शुक्ल योग के बाद शुरू होगा
इन योगों के कारण कलश स्थापना और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है।
राहुकाल और सावधानियां
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी 19 मार्च को राहुकाल दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। इस समय कोई शुभ कार्य या पूजा शुरू ना करें। घटस्थापना और पूजा राहुकाल से पहले या बाद में करें।
चैत्र नवरात्रि 2026 - 9 दिन का कैलेंडर
- दिन 1 – 19 मार्च 2026 (गुरुवार) – प्रतिपदा – घटस्थापना, शैलपुत्री पूजा
- दिन 2 – 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) – द्वितीया – ब्रह्मचारिणी पूजा
- दिन 3 – 21 मार्च 2026 (शनिवार) – तृतीया – चंद्रघंटा पूजा
- दिन 4 – 22 मार्च 2026 (रविवार) – चतुर्थी – कूष्मांडा पूजा
- दिन 5 – 23 मार्च 2026 (सोमवार) – पंचमी – स्कंदमाता पूजा
- दिन 6 – 24 मार्च 2026 (मंगलवार) – षष्ठी – कात्यायनी पूजा
- दिन 7 – 25 मार्च 2026 (बुधवार) – सप्तमी – कालरात्रि पूजा, महासप्तमी
- दिन 8 – 26 मार्च 2026 (गुरुवार) – अष्टमी – महागौरी पूजा, दुर्गा अष्टमी
- दिन 9 – 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) – नवमी – नवरात्रि पारण, रामनवमी
चैत्र नवरात्रि 2026 में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सुनहरा अवसर है। इस दौरान नियमित पूजा, व्रत और मंत्र जाप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष