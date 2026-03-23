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Chaitra Navratri 2026: शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या अंतर होता है? जानें इन दोनों का धार्मिक महत्व

Mar 23, 2026 05:03 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र नवरात्रि 2026 में शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या अंतर है? जानिए इन दोनों के धार्मिक महत्व, उत्पत्ति, पौराणिक कथा, साधना से सिद्धपीठ की स्थापना और नवरात्रि में दर्शन का विशेष महत्व। शक्तिपीठ स्वयंभू शक्ति केंद्र हैं, जबकि सिद्धपीठ तपस्या और आस्था से प्रसिद्ध हुए हैं।

Chaitra Navratri 2026: शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या अंतर होता है? जानें इन दोनों का धार्मिक महत्व

चैत्र नवरात्रि 2026 में देशभर के मंदिरों में माता दुर्गा की आराधना जोर-शोर से चल रही है। इस पवित्र समय में भक्त शक्तिपीठ और सिद्धपीठों में विशेष रूप से दर्शन करने जाते हैं। अक्सर लोग शक्तिपीठ और सिद्धपीठ को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इनके बीच स्पष्ट अंतर है। शक्तिपीठ माता सती की पौराणिक कथा से जुड़े हैं, जबकि सिद्धपीठ साधना और सिद्धि के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध हुए हैं। नवरात्रि में दोनों स्थलों पर भक्तों की आस्था चरम पर होती है और मां दुर्गा की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इन दोनों का अर्थ, उत्पत्ति और महत्व।

शक्तिपीठ क्या हैं?

शक्तिपीठ वे पवित्र स्थल हैं, जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार, जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह किया, तो भगवान शिव शोक में उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटकर अलग किया। जहां-जहां उनके अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इनमें कामाख्या, वैष्णो देवी, कालिका, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। शक्तिपीठों को स्वयंभू शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां देवी की दिव्य ऊर्जा सदैव विद्यमान रहती है।

सिद्धपीठ क्या हैं?

सिद्धपीठ वे स्थान हैं, जहां साधकों, संतों या भक्तों की लंबी तपस्या, साधना और श्रद्धा से देवी-देवताओं की विशेष सिद्धि प्राप्त हुई हो। इन स्थलों का संबंध किसी पौराणिक घटना से नहीं, बल्कि चमत्कार, सिद्धि और आस्था से जुड़ा है। समय के साथ यहां पूजा-अर्चना से शक्ति जागृत हुई और ये सिद्धपीठ कहलाए। उदाहरण के लिए, तारापीठ (पश्चिम बंगाल), मां वैष्णो देवी (कुछ संदर्भों में), या कई स्थानीय देवी मंदिर सिद्धपीठ माने जाते हैं। यहां की गई प्रार्थना और साधना को अत्यंत फलदायी माना जाता है।

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शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में मुख्य अंतर

शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में मुख्य अंतर उनकी उत्पत्ति और प्रकृति में है। शक्तिपीठ माता सती के अंगों से स्वयंभू रूप से बने हैं, जहां देवी की शक्ति पहले से ही प्रकट है। ये प्राचीन ग्रंथों (देवी भागवत, कालिका पुराण आदि) में वर्णित हैं। वहीं सिद्धपीठ साधकों की तपस्या से सिद्ध हुए हैं, जहां शक्ति भक्तों की आस्था से जागृत होती है। शक्तिपीठों में शक्ति स्थायी और दिव्य है, जबकि सिद्धपीठों में यह भक्तों की साधना पर निर्भर करती है। शक्तिपीठों की संख्या निश्चित है, जबकि सिद्धपीठ अनगिनत हैं और स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध होते हैं।

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चैत्र नवरात्रि में दोनों का महत्व

चैत्र नवरात्रि में शक्तिपीठों में विशेष हवन, जागरण, दुर्गा सप्तशती पाठ और विशेष पूजा होती है। भक्त यहां मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना कर जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि की कामना करते हैं। सिद्धपीठों में भी इस दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। यहां भक्त अपनी विशिष्ट मनोकामनाओं के लिए व्रत, जप और दान करते हैं। नवरात्रि के दौरान दोनों स्थलों पर माता की कृपा से रोग, शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख-शांति प्राप्त होती है।

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भक्तों के लिए सलाह

नवरात्रि में शक्तिपीठ या सिद्धपीठ दर्शन करने से पहले शुद्ध मन से व्रत रखें और नियमों का पालन करें। शक्तिपीठों में मुख्य देवी की पूजा पर ध्यान दें, जबकि सिद्धपीठों में स्थानीय परंपरा और साधना के अनुसार पूजा करें। दोनों जगहों पर श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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