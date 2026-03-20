नवरात्रि का दूसरा दिन आज: जानें मां ब्रह्मचारिणी के पूजन की सरल विधि, भोग, रंग, मंत्र, पुष्प व आरती
Chaitra Navratri 2nd day 2026: चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जानें नवरात्रि के दूसरे दिन कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग, शुभ रंग व आरती आदि।
Navratri 2nd Date 2026, Maa Brahmacharini : चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन 20 मार्च 2026, शुक्रवार को है। मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन विधि-विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी का नाम दो शब्दों से मिलकर है, पहले ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और दूसरा चारिणी यानी आचरण करने वाली है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को वैराग्य, तपस्या और ज्ञान की देवी बताया गया है। आइए जानतें हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कैसे करें पूजा, प्रिय भोग, शुभ रंग, मंत्र व आरती समेत जरूरी बातें-
मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप- मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल, सशक्त व अति सुंदर है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्रों को धारण करती हैं। उनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की सच्चे भक्ति भाव के साथ पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
मां ब्रह्मचारिणी के पूजन की विधि-
- नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान करें और साफ या नए कपड़े पहनें।
2. पूजा घर को साफ करें और फूलों व रंगोली आदि से सजाएं।
3. कलश और मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं।
4. मां ब्रह्मचारिणी को अक्षत, कुमकुम, हल्दी और फूल अर्पित करें।
5. अब मां को दूध बनी मिठाई या फल आदि का भोग लगाएं।
6. मां की श्रद्धापूर्वक आरती उतारें और मंत्र का जाप करें।
7. अंत में पूजा के दौरान हुई भूल-चूक के लिए मां ब्रह्मचारिणी से क्षमायाचना करें।
नवरात्रि के दूसरे दिन किन रंग के कपड़े पहनना होता है शुभ: नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। सफेद रंग को शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।
मां ब्रह्मचारिणी को भोग क्या लगाएं: मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी से बनी मिठाई और पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
मां ब्रह्मचारिणी को कौन-सा पुष्प अर्पित करना शुभ होता है: नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में सफेद या पीले फूल जैसे गेंदा, कमल आदि को अर्पित करना शुभ माना जाता है।
मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र: हिंदू धर्म में पूजा के समय मंत्रों के जाप का बहुत महत्व है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः" मंत्र का जाप करना लाभकारी माना गया है।
मां ब्रह्मचारिणी की आरती-
जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता।
जय चतुरानन प्रिय सुख दाता।
ब्रह्मा जी के मन भाती हो।
ज्ञान सभी को सिखलाती हो।
ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा।
जिसको जपे सकल संसारा।
जय गायत्री वेद की माता।
जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता।
कमी कोई रहने न पाए।
कोई भी दुख सहने न पाए।
उसकी विरति रहे ठिकाने।
जो तेरी महिमा को जाने।
रुद्राक्ष की माला ले कर।
जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर।
आलस छोड़ करे गुणगाना।
मां तुम उसको सुख पहुंचाना।
ब्रह्माचारिणी तेरो नाम।
पूर्ण करो सब मेरे काम।
भक्त तेरे चरणों का पुजारी।
रखना लाज मेरी महतारी।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान