Chaitra Navratri Puja Vidhi: 7 स्टेप्स में समझें चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि, पहले दिन ऐसे करें कलश की स्थापना
Chaitra Navratri 9 Day Puja Vidhi: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि शुरु होने वाले हैं। आसान तरीके से जानें कि कुल 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा कैसे करनी है। साथ ही जानें कि कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या है?
Chaitra Navratri 2026: सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्त है। साल भर में चार बार आने वाली नवरात्रि में से दो ही सिर्फ गृहस्थ वालों के लिए होती है। बाकी दो गुप्त होती हैं जिसमें साधक उपासना करते हैं। गृहस्थों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि बेहद ही मायने रखती हैं। इस दौरान 9 दिन तक मां दुर्गा के सारे नौ स्वरूपों को पूजा जाता है। हर एक दिन उनके अलग-अलग स्वरूप की पूजा होती है। चैत्र का महीना चल रहा है और कल यानी 19 मार्च से नवरात्रि शुरु होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि में घटस्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पूजा शारदीय वाली जैसी है या फिर अलग है तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नीचे आसान तरीके से समझें कि चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि क्या है?
नोट करें चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि
1. चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कर लें। सफाई के बाद मंदिर में गंगाजल छिड़क दें।
2. एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग के कपड़े को बिछा लें। इस चौकी पर अब मां दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर को रख दें।
3. कलश की स्थापना के लिए उसमें जल भर दें। थोड़ा सा गंगाजल लें। इसमें सिक्का, सुपारी और आम के पत्ते रख दें। इसे चौकी पर रख दें। चौकी के पास ही कलश को रख दें और यहीं पास में ही जौ को भी बो दें। अब अखंड ज्योति जला लें। ये ज्योति पहले दिन से नौ दिनों तक जलती रहनी चाहिए।
4. पूरे नौ दिन तक अब मां दुर्गा की पूजा करें। रोज लाल फूल चढ़ाएं और इसी के साथ धूप और छोटा दीया जलाएं
5. रोज दुर्गा सप्तशती के एक-एक चैप्टर का पाठ करें। कोशिश करें कि पाठ के वक्त किसी भी तरह की बाधा ना आए। इसे इस तरह से पढ़ें कि आखिरी दिन तक सारे पाठ खत्म हो जाएं।
6. पाठ खत्म होते ही मां दुर्गा को भोग लगाएं। भोग में फल और मिश्री चढ़ाएं। साथ ही सात्विक भोजन का भी भोग लगाएं। आखिरी में दुर्गा चलीसा का पाठ करें।
7. अष्टमी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि-विधान के साथ सच्चे मन से पूजा करें। आप चाहें तो इस दिन या फिर नवमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं।
कब शुरु होती है चैत्र नवरात्रि
हर साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली प्रतिपदा तिथि से होती है। इसी दिन हिंदू नव वर्ष भी मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन गुड़ी पड़वा का भी त्योहार होता है। चैत्र नवरात्रि में कलश यानी घटस्थापना के साथ ही 9 दिन का अनुष्ठान शुरू हो जाता है।
इतने बजे से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत
पंचांग के हिसाब से प्रतिपदा तिथि कि शुरुआत 19 मार्च की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च को होगा। 20 मार्च को इस तिथि के समापन का समय सुबह 4 बजकर 52 मिनट है। ऐसे में 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी।
हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरुपों की पूजा
|पहला दिन
|मां शैलपुत्री की पूजा
|दूसरा दिन
|मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
|तीसरा दिन
|मां चंद्रघंटा की पूजा
|चौथा दिन
|मां कुष्मांडा की पूजा
|पांचवा दिन
|मां स्कंदमाता की पूजा
|छठा दिन
|मां कात्यायनी की पूजा
|सातवां दिन
|मां कालरात्रि की पूजा
|आठवां दिन
|मां महागौरी की पूजा
|नवां दिन
|मां सिद्धिदात्री की पूजा
घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त
चैत्र नवरात्रि में सबसे जरूरी चीज कलश यानी घटस्थापना की होती है। अगर कलश की स्थापना पूजा के समय सही मुहूर्त पर हो जाए तो ये काफी फलदायी माना जाता है। कल सुबह पूजा आप इस तरह से शुरु करें कि घट स्थापना 6 बजकर 52 मिनट से लेकर 7 बजकर 43 मिनट के बीच हो जाए। अगर आप इस समय पर कलश की स्थापना ना कर पाएं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी ये कर सकते हैं। पंचांग के हिसाब से 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजकर 5 मिनट से लेकर 12 बजकर 53 मिनट तक होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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