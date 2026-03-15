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Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में माता के आगमन का वाहन कैसे तय होता है? क्या है इसका शास्त्रीय नियम

Mar 15, 2026 02:31 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से हो रही है, जिससे माता का वाहन डोली (पालकी) निर्धारित हुआ है। आइए जानते हैं माता का वाहन कैसे निर्धारित होता है।

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में माता के आगमन का वाहन कैसे तय होता है? क्या है इसका शास्त्रीय नियम

चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व है, जिसमें नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। भक्त व्रत, जप, पूजा और कथा के माध्यम से माता रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में माता दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन पर होता है, यह घटस्थापना के दिन पर निर्भर करता है। इस वाहन का चयन ना केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर भी प्रभाव डालता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से हो रही है, जिससे माता का वाहन डोली (पालकी) निर्धारित हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं इस आध्यत्मिक परंपरा के बारे में।

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नवरात्रि में माता के वाहन का महत्व

हिंदू ज्योतिष और पुराणों में माता दुर्गा के आगमन का वाहन एक दिव्य संकेत माना जाता है। घटस्थापना जिस दिन होती है, उसी दिन के आधार पर माता का वाहन तय होता है। यह परंपरा मां के स्वरूप और उस वर्ष की ऊर्जा को दर्शाती है। वाहन का चयन वर्ष की फसल, वर्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। भक्त इस जानकारी से वर्ष की चुनौतियों और अवसरों का अनुमान लगाते हैं तथा उचित उपाय अपनाते हैं।

दिन के अनुसार माता के वाहन

  • रविवार या सोमवार से नवरात्रि शुरू होने पर: माता हाथी पर सवार होकर आती हैं।
  • शनिवार या मंगलवार से शुरू होने पर: माता का वाहन घोड़ा होता है।
  • गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर: माता डोली (पालकी) पर सवार होकर आती हैं।
  • बुधवार से शुरू होने पर: माता नाव पर सवार होकर धरती पर पधारती हैं।

यह नियम प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, जो माता के आगमन को दिव्य संदेश के रूप में देखता है।

प्रत्येक वाहन का ज्योतिषीय प्रभाव

  • हाथी: सबसे शुभ वाहन माना जाता है। वर्ष में अच्छी वर्षा, सुख-समृद्धि, शांति और धन-धान्य की वृद्धि का संकेत देता है।
  • घोड़ा: युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सत्ता परिवर्तन या अशांति का संकेत। यह समय चुनौतीपूर्ण होता है।
  • नाव: बहुत शुभ। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अच्छी फसल, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक।
  • डोली (पालकी): संघर्षपूर्ण समय का संकेत। महामारी, आर्थिक मंदी, जन-धन की हानि या कठिनाइयों की आशंका रहती है।

ये प्रभाव सामान्य ज्योतिषीय व्याख्या हैं, जो वर्ष की सामूहिक ऊर्जा को दर्शाते हैं।

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चैत्र नवरात्रि 2026 में माता का वाहन

इस साल चैत्र नवरात्रि की घटस्थापना 19 मार्च 2026, दिन - गुरुवार को हो रही है। ज्योतिषीय नियम के अनुसार, गुरुवार से शुरू होने वाली नवरात्रि में माता रानी डोली (पालकी) पर सवार होकर आ रही हैं। यह वाहन शुभ नहीं माना जाता और संघर्ष, कठिन समय, स्वास्थ्य चुनौतियां, आर्थिक उतार-चढ़ाव या सामाजिक अशांति का संकेत दे सकता है। हालांकि, भक्तों की श्रद्धा, व्रत और पूजा से माता की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस वर्ष विशेष सावधानी और उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है।

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माता की कृपा प्राप्ति के उपाय

चाहे वाहन कोई भी हो, माता रानी की कृपा श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त होती है।

  • नौ दिनों तक सात्विक व्रत रखें।
  • रोजाना मां दुर्गा की आरती, कथा और मंत्र जप करें।
  • कलश स्थापना के साथ जौ, गेहूं बोएं और उनकी देखभाल करें।
  • लाल, पीला या सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करें।
  • दान-पुण्य, गरीबों को भोजन और कन्या पूजन करें।
  • ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मंत्र का जप विशेष फलदायी है।

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डोली वाहन के वर्ष में भी भक्ति से माता बिगड़े काम सुधार सकती हैं। मां दुर्गा की कृपा से हर चुनौती आसान हो जाती है।

चैत्र नवरात्रि 2026 में माता रानी की डोली पर सवारी से सतर्क रहें, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से व्रत और पूजा करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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