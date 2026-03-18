Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में पूजा के बाद क्षमा याचना मंत्र क्यों पढ़ते हैं? क्या है इसका महत्व और तरीका
चैत्र नवरात्रि 2026: पूजा के बाद क्षमा याचना मंत्र क्यों पढ़ते हैं? जानिए इसका महत्व, सही तरीका और मंत्र। नवरात्रि पूजा में अनजाने गलतियां या विधि में कमी होने पर क्षमा प्रार्थना मंत्र पढ़ना जरूरी है, ताकि पूजा पूर्ण फलदायी हो और मां दुर्गा की कृपा बनी रहे।
चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू हो रही है और 27 मार्च को राम नवमी के साथ समाप्त होगी। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और घटस्थापना से पूजा का आरंभ करते हैं। लेकिन पूजा का समापन केवल आरती से नहीं होता। नवरात्रि में पूजा के अंत में क्षमा याचना मंत्र का जाप करना अनिवार्य माना जाता है। यह मंत्र भक्तों को पूजा में हुई अनजाने गलतियों से मुक्ति दिलाता है और मां की कृपा को पूर्ण बनाता है। आइए जानते हैं इसका महत्व, कारण और सही तरीका।
क्षमा याचना मंत्र का महत्व
क्षमा याचना मंत्र पूजा के अंत में पढ़ा जाता है, क्योंकि मानव स्वभाव में पूर्णता नहीं होती। पूजा के दौरान उच्चारण में गलती, ध्यान भटकना, विधि में चूक या भावनात्मक कमी जैसी छोटी-छोटी त्रुटियां हो सकती हैं। क्षमा मंत्र इन दोषों को दूर कर पूजा को पूर्ण फलदायी बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना क्षमा प्रार्थना के पूजा अधूरी रहती है। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और जीवन में आने वाले कष्ट, अशुभ फल और पीड़ा नष्ट होती है।
क्षमा मंत्र का पाठ क्यों जरूरी है?
पूजा में मंत्र, कर्म और भक्ति का अभाव रह सकता है। भक्त जानबूझकर या अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। क्षमा मंत्र पढ़ने से अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती है। यह आत्मचिंतन का प्रतीक है। नवरात्रि जैसे बड़े पर्व में जहां हजारों भक्त पूजा करते हैं, वहां छोटी गलतियां भी प्रभाव डाल सकती हैं। क्षमा याचना से भगवान की कृपा बनी रहती है और पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है।
क्षमा याचना मंत्र क्या है?
क्षमा याचना का मुख्य मंत्र इस प्रकार है:
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर॥
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन।
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥
इस मंत्र का अर्थ है: हे परमेश्वर! मुझे आपका आवाहन, विसर्जन और पूजा की विधि का पूरा ज्ञान नहीं है। मुझमें मंत्र, कर्म और भक्ति का अभाव है। मेरी की गई पूजा को पूर्ण मानकर मुझे क्षमा करें।
क्षमा मंत्र पढ़ने का सही तरीका
पूजा और आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। आंखें बंद कर मन में मां दुर्गा का ध्यान करें। मंत्र को धीरे-धीरे और श्रद्धापूर्वक 3, 7 या 11 बार पढ़ें। अंत में मां से मन ही मन क्षमा मांगें। यदि संभव हो तो इस मंत्र को लिखकर पूजा स्थल पर रखें या याद कर लें। इससे पूजा का फल शतप्रतिशत प्राप्त होता है और जीवन में शांति बनी रहती है।
नवरात्रि में क्षमा याचना का संदेश
चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि और भक्ति का समय है। क्षमा मंत्र पढ़ने से अहंकार कम होता है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। यह प्रथा सच्ची भक्ति और मानवता की भावना को दर्शाती है। इस बार 19 मार्च से शुरू होने वाली नवरात्रि में पूजा के अंत में क्षमा जरूर मांगें। मां दुर्गा की कृपा से आपका जीवन सुखमय और सफल हो।
चैत्र नवरात्रि 2026 में पूजा के साथ क्षमा याचना जरूर करें। यह छोटा-सा मंत्र आपकी भक्ति को पूर्णता देगा और माता रानी के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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