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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के कलश में क्या-क्या चीजें डालनी चाहिए?

Mar 18, 2026 03:17 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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chaitra navratri 2026: इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रहा है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। इसी दिन हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि में कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर होने वाली घटस्थापना यानी कलश स्थापना से होती है।

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के कलश में क्या-क्या चीजें डालनी चाहिए?

हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के पर्व को बेहद खास माना जाता है। इस दौरान माता के नौ रूपों की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रहा है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। साथ ही इसी दिन हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि में कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर होने वाली घटस्थापना यानी कलश स्थापना से होती है। कलश को स्थापित करते समय इसमें कुछ चीजें डाली जाती है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि कलश में क्या-क्या चीजें डालनी चाहिए।

कलश का महत्व

शास्त्रों में कलश को सुख-समृद्धि,ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना करनी चाहिए।

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घटस्थापना के लिए सामग्री

घटस्थापना के लिए कलश (मिट्टी या तांबे का), नारियल, आम के पत्ते, गंगाजल, सुपारी, सिक्के, लाल कपड़ा, जौ (जवारे बोने के लिए), मिट्टी का पात्र आदि।

कलश स्थापना की विधि

नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए सबसे पहले किसी पवित्र स्थान या गंगा से लाई गई मिट्टी से एक छोटी वेदी तैयार करें।
इस वेदी पर जौ बोएं और उसके बाद कलश स्थापित करें।
धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश केवल एक पात्र नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का प्रतीक माना जाता है।
कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें रोली, अक्षत और नारियल रखें, फिर विधि-विधान से वरुण देव का आह्वान करें।
मान्यता है कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवी-देवताओं का वास होता है।कुछ लोग कलश के चारों ओर जौ उगाते हैं, जबकि कुछ अलग बर्तन में जौ बोकर समृद्धि की कामना करते हैं।
जौ बोना परिवार में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
इसके बाद मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को लाल या पीले वस्त्र बिछाकर लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें।
फिर धूप, दीप और नैवेद्य के साथ विधि-विधान से पूजा करें।

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कलश में क्या-क्या डालें

कलश में सबसे पहले शुद्ध जल डालें और फिर इसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें। फिर इसमें हल्दी का एक गाठ, सुपारी, दो लौंग और दो इलायची डालिए। साथ ही इसमें एक सिक्का, थोड़ा सा अक्षत और फूल भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप पांच या सात आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रख सकते हैं। फिल कलश के ऊपर एक दीया रें और उसमें चावल भरिए। फिर नारियल को लाल कपड़े में अच्छे से बांधकर कलश के ऊपर रखें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कलश को माता के चरणों में समर्पित करें।

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पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद आसन पर साफ कपड़े को बिछाएं और इस पर माता की तस्वीर लगाएं। फिर आपको शुभ मुहूर्त देखकर कलश की स्थापना करनी है। इसके लिए आपको कलश में जल, गंगाजल, सिक्का, और सुपारी डालनी है। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और नारियल रखें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर नवरात्रि व्रत और मां शैलपुत्री की पूजा का संकल्प लें। इसके बाद अक्षत, धूप, दीप व नैवेद्य अर्पित करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग काफी पसंद है। ऐसे में आप कनेर या चमेली के फूल चढ़ाएं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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