Chaitra Navratri 2026: भक्ति के रंग में डूबे हैं चैत्र नवरात्रि के चुनिंदा मैसेज, अपनों को भेजकर कहें 'हैप्पी नवरात्रि'
Chaitra Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye : नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अगर आप मां शैलपुत्री का आशीर्वाद अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों पर बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें नवरात्रि की बधाई देने के लिए ये चुनिंदा नवरात्रि शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स भेज सकते हैं।
Navratri Ki Shubhkamnaye : हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का उत्सव बेहद खास महत्व रखता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च, दिन गुरुवार से हो रही है। मां दुर्गा के भक्त इन नौ दिनों में मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शक्ति और उपासना का यह पर्व नकारात्मक शक्तियों का नाश करके घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। बता दें, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जो स्थिरता, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। अगर आप इस पावन पर्व पर मां शैलपुत्री का आशीर्वाद अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों पर बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें नवरात्रि की बधाई देने के लिए ये चुनिंदा नवरात्रि शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स भेज सकते हैं।
चैत्र नवरात्रि की चुनिंदा शुभकामनाएं , कोट्स, मैसेज और हार्दिक बधाई
1- सजा है दरबार, एक ज्योति जगमगाई है,
सुना है नवरात्रि की पावन बेला आई है
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
2- शक्ति की साधना, भक्ति का उल्लास।
चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें।
शुभ नवरात्रि!"
3- सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां भगवती की असीम अनुकंपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।
शुभ नवरात्रि!
4- आस्था का दीपक, विश्वास की लौ। इस नवरात्रि मां के नौ रूप आपके जीवन को नौ अलग-अलग खुशियों से भर दें।
शुभ नवरात्रि!
5-मां दुर्गा के कदम आपके घर में आएं,
आप खुशियों से नहाएं और परेशानियां आपसे आंखें चुराएं।
शुभ नवरात्रि!
6- शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
7- सदा प्रसन्न रहे आपका परिवार, मां के चरणों में रहे आपका संसार.
दूर हो जाएं सारी विपत्तियां, ऐसा हो आपका यह नवरात्रि का त्योहार.”
जय माता दी!
8- जो बना दे सारे बिगड़े काम,
मां के चरणों मे होते है चारों धाम.
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं...
9- मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपके जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति आए।
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
10- मैया के दरबार में दुख-दर्द मिटाए जाते हैं,
जो भी दर पर आते है, शरण में लिए जाते हैं..।
माँ शैलपुत्री की पूजा की मंगल शुभकामनाएं !!
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।