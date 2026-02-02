Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Chaitra Navratri 2026: Kab Hai? Date, Time aur Kalash Sthapana ka Shubh Muhurat
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि कब से हैं? जानें डेट, कलश स्थापना मुहूर्त और पूजा विधि

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि कब से हैं? जानें डेट, कलश स्थापना मुहूर्त और पूजा विधि

संक्षेप:

चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा शुरू होती है। तिथियों के घटने-बढ़ने के कारण नवरात्रि कभी 8, कभी 9 और कभी 10 दिन की भी हो सकती है।

Feb 02, 2026 08:01 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा शुरू होती है। तिथियों के घटने-बढ़ने के कारण नवरात्रि कभी 8, कभी 9 और कभी 10 दिन की भी हो सकती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, चैत्र नवरात्रि आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में आती है। चैत्र नवरात्रि के अलावा शारदीय नवरात्रि भी होती है, जिसे अधिकतर लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा साल में दो गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान महानवमी के दिन राम नवमी मनाई जाती है, जबकि दशमी पर दशहरा नहीं होता, क्योंकि दशहरा शारदीय नवरात्रि से जुड़ा पर्व है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चैत्र नवरात्रि 2026 की तारीख- दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026, गुरुवार को सुबह 6:52 बजे शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4:51 बजे समाप्त हो जाएगी। उदयातिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से मानी जाएगी। इसी दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा और कलश स्थापना की जाएगी।

चैत्र नवरात्रि 2026: कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त- इस साल कलश स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं- सुबह और दोपहर दोनों समय।

पहला मुहूर्त (सुबह): सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तक

जो लोग सुबह कलश स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है।

दूसरा मुहूर्त (दोपहर): दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक

जो लोग सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाएं, वे इस समय घटस्थापना कर सकते हैं। यह मुहूर्त भी शुभ माना गया है।

प्रतिपदा पर बन रहे हैं विशेष योग- चैत्र नवरात्रि की पहली तिथि पर इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ-साथ शुक्ल योग और ब्रह्म योग भी रहेंगे।

शुक्ल योग: सुबह से रात 1:17 ए एम तक। इसके बाद ब्रह्म योग का आरंभ होगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग: 20 मार्च सुबह 4:05 AM से 6:25 AM तक

कलश स्थापना शुक्ल योग में की जाएगी, जिसे बेहद शुभ माना जाता है।

पहले दिन का राहुकाल- चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी 19 मार्च को राहुकाल दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है।

चैत्र नवरात्रि 2026 का समापन- 19 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि का समापन 27 मार्च 2026, शुक्रवार को महानवमी के दिन होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी।

ये भी पढ़ें:होली 2026 में कब है? नोट कर लें होलिका दहन और रंगों के पर्व की सही डेट
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Chaitra Navratri Chaitra Navratri Date In India Navratri
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने