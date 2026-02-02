Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि कब से हैं? जानें डेट, कलश स्थापना मुहूर्त और पूजा विधि

संक्षेप: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा शुरू होती है। तिथियों के घटने-बढ़ने के कारण नवरात्रि कभी 8, कभी 9 और कभी 10 दिन की भी हो सकती है।

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा शुरू होती है। तिथियों के घटने-बढ़ने के कारण नवरात्रि कभी 8, कभी 9 और कभी 10 दिन की भी हो सकती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, चैत्र नवरात्रि आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में आती है। चैत्र नवरात्रि के अलावा शारदीय नवरात्रि भी होती है, जिसे अधिकतर लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा साल में दो गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान महानवमी के दिन राम नवमी मनाई जाती है, जबकि दशमी पर दशहरा नहीं होता, क्योंकि दशहरा शारदीय नवरात्रि से जुड़ा पर्व है।

चैत्र नवरात्रि 2026 की तारीख- दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026, गुरुवार को सुबह 6:52 बजे शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4:51 बजे समाप्त हो जाएगी। उदयातिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से मानी जाएगी। इसी दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा और कलश स्थापना की जाएगी।

चैत्र नवरात्रि 2026: कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त- इस साल कलश स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं- सुबह और दोपहर दोनों समय।

पहला मुहूर्त (सुबह): सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तक

जो लोग सुबह कलश स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है।

दूसरा मुहूर्त (दोपहर): दोपहर 12:05 बजे से 12:53 बजे तक

जो लोग सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाएं, वे इस समय घटस्थापना कर सकते हैं। यह मुहूर्त भी शुभ माना गया है।

प्रतिपदा पर बन रहे हैं विशेष योग- चैत्र नवरात्रि की पहली तिथि पर इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ-साथ शुक्ल योग और ब्रह्म योग भी रहेंगे।

शुक्ल योग: सुबह से रात 1:17 ए एम तक। इसके बाद ब्रह्म योग का आरंभ होगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग: 20 मार्च सुबह 4:05 AM से 6:25 AM तक

कलश स्थापना शुक्ल योग में की जाएगी, जिसे बेहद शुभ माना जाता है।

पहले दिन का राहुकाल- चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी 19 मार्च को राहुकाल दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है।