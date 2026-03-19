Chaitra Navratri 2026 wishes: मां अंबे करती हैं सबका बेड़ा पार, कष्ट हरती हैं… नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभ संदेश

चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज यानी 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। यह पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति पूजा का प्रतीक है। नौ दिनों तक चलने वाला पर्व 27 मार्च को समाप्त होगा। इस मौके पर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं।

Chaitra Navratri Wishes 2026: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज यानी 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। यह पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति पूजा का प्रतीक है। नौ दिनों तक चलने वाला पर्व 27 मार्च को समाप्त होगा। नवरात्रि का यह पर्व न केवल देवी दुर्गा की पूजा के लिए खास महत्व रखता है, बल्कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इन दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग नौ स्वरूपों की पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के मौके पर साधक 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। साथ ही लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेज कर नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी इस पवित्र पर्व पर अपने रिश्तेदारों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामना मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए पावन विशेज और कोट्स लेकर आए हैं।

चैत्र नवरात्रि शुभकामना संदेश 2026 1. आंचल की छाया मां कर दे

मेरे सिर पर हाथ तू धर दे

दूर हटा ये गम की बदरी

हो शेर पर सवार

दर्शन दे दो मां एक बार।

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. दिव्य है मां की आंखों का नूर,

संकटों को मां करती हैं दूर,

मां की ये छवि निराली

नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।।

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. मैंने शरण जो मां तेरी पाई

मेरी चिंता तूने मिटाई

नाचूं गाऊं बजाऊं मैं ताली

मेरे घर में है हर दिन दिवाली

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

4.मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,

इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,

खुशियां महके आपके घर-आंगन।

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर

हर घर में विराजी अंबे मां, सबकी जगदंबे मां।

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सिर पर हो,

मां सरस्वती का साथ हमेशा साथ हो,

गणेश जी का घर में वास हो,

मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश हो।

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. जगत की पालनहार है मां

मुक्ति का धाम है दुर्गा मां

भक्ति का आधार है मेरी मां

सबकी रक्षा की अवतार है दुर्गा मां

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में हर मुश्किल आसान हो

हर दिन नई उम्मीद और ऊर्जा से हो भरा।

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. लाल रंग से सजा माता का दरबार

हर्षित हुआ पूरा संसार

अपने पावन कदमों से मां आई हमारे द्वारा

मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्योहार

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. मां दुर्गा के 9 अवतार

शक्ति, खुशी, मानवता,

शांति, ज्ञान, भक्ति, नाम,

प्रसिद्धि और स्वास्थ्य के साथ आशीर्वाद दें

मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्योहार

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

11. सजा लो दरबार, मां अंबे आने वाली है

हो जाओ तैयार, मां आने वाली है,

तन, मन और जीवन हो जाएगा पावन,

मां के कदमों की आहट से गूंज उठेगा घर-आंगन

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

12. जगत पालनहार है माता

मुक्ति का धाम है माता,

हमारी भक्ति का आधार है माता

सबकी रक्षा की अवतार हैं माता,

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

13. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,

नन्हें-नन्हें कदमों से मां आएं आपके द्वार

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

14. मां दुर्गा करती सबका उद्धार है

मां करती सबकी बेड़ा पार है,

मां सबके कष्टों को हरती है,

मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

15. पग-पग में फूल खिले,

खुशी आपको इतनी मिले,

कभी न हो दुखों का सामना,

यही है मेरी नवरात्रि की शुभकामना

चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।