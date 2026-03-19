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Chaitra Navratri 2026 wishes: मां अंबे करती हैं सबका बेड़ा पार, कष्ट हरती हैं… नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभ संदेश

Mar 19, 2026 06:08 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज यानी 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। यह पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति पूजा का प्रतीक है। नौ दिनों तक चलने वाला पर्व 27 मार्च को समाप्त होगा। इस मौके पर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं।

Chaitra Navratri 2026 wishes: मां अंबे करती हैं सबका बेड़ा पार, कष्ट हरती हैं… नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभ संदेश

Chaitra Navratri Wishes 2026: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज यानी 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। यह पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति पूजा का प्रतीक है। नौ दिनों तक चलने वाला पर्व 27 मार्च को समाप्त होगा। नवरात्रि का यह पर्व न केवल देवी दुर्गा की पूजा के लिए खास महत्व रखता है, बल्कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इन दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग नौ स्वरूपों की पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के मौके पर साधक 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। साथ ही लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेज कर नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी इस पवित्र पर्व पर अपने रिश्तेदारों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामना मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए पावन विशेज और कोट्स लेकर आए हैं।

चैत्र नवरात्रि शुभकामना संदेश 2026

1. आंचल की छाया मां कर दे
मेरे सिर पर हाथ तू धर दे
दूर हटा ये गम की बदरी
हो शेर पर सवार
दर्शन दे दो मां एक बार।
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

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2. दिव्य है मां की आंखों का नूर,
संकटों को मां करती हैं दूर,
मां की ये छवि निराली
नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।।
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. मैंने शरण जो मां तेरी पाई
मेरी चिंता तूने मिटाई
नाचूं गाऊं बजाऊं मैं ताली
मेरे घर में है हर दिन दिवाली
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

4.मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
खुशियां महके आपके घर-आंगन।
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर
हर घर में विराजी अंबे मां, सबकी जगदंबे मां।
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सिर पर हो,
मां सरस्वती का साथ हमेशा साथ हो,
गणेश जी का घर में वास हो,
मां दुर्गा के आशीर्वाद से
आपके जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश हो।
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. जगत की पालनहार है मां
मुक्ति का धाम है दुर्गा मां
भक्ति का आधार है मेरी मां
सबकी रक्षा की अवतार है दुर्गा मां
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में हर मुश्किल आसान हो
हर दिन नई उम्मीद और ऊर्जा से हो भरा।
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

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9. लाल रंग से सजा माता का दरबार
हर्षित हुआ पूरा संसार
अपने पावन कदमों से मां आई हमारे द्वारा
मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्योहार
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. मां दुर्गा के 9 अवतार
शक्ति, खुशी, मानवता,
शांति, ज्ञान, भक्ति, नाम,
प्रसिद्धि और स्वास्थ्य के साथ आशीर्वाद दें
मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्योहार
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

11. सजा लो दरबार, मां अंबे आने वाली है
हो जाओ तैयार, मां आने वाली है,
तन, मन और जीवन हो जाएगा पावन,
मां के कदमों की आहट से गूंज उठेगा घर-आंगन
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

12. जगत पालनहार है माता
मुक्ति का धाम है माता,
हमारी भक्ति का आधार है माता
सबकी रक्षा की अवतार हैं माता,
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

13. लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
नन्हें-नन्हें कदमों से मां आएं आपके द्वार
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

14. मां दुर्गा करती सबका उद्धार है
मां करती सबकी बेड़ा पार है,
मां सबके कष्टों को हरती है,
मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

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15. पग-पग में फूल खिले,
खुशी आपको इतनी मिले,
कभी न हो दुखों का सामना,
यही है मेरी नवरात्रि की शुभकामना
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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