हाथी, घोड़ा या पालकी...नवरात्रि में माता रानी के आगमन की सवारी कैसे तय होती है?
चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को नवमी तक चलेगी। इस दौरान माता दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं माता रानी के वाहन और उनके फल।
हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि माता दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का पावन पर्व है। 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को रामनवमी पर समाप्त होगी। इस दौरान माता रानी के आगमन की सवारी का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र और देवी भागवत पुराण के अनुसार, नवरात्रि के पहले दिन माता किस वाहन पर आती हैं, यह चंद्रमा की स्थिति, वार और नक्षत्र से तय होता है। भागवत पुराण का एक श्लोक इस नियम को स्पष्ट करता है:
शशिसूर्ये गजारूढ़ा, शनिभौमे तुरंगमे।
गुरुशुक्रे च दोलायां बुधे नौका प्रकीर्तिता।।
फलम् - गजे च जलदा देवी , छत्रभङ्ग तुरंगमे।
नौकायां सर्व सिद्धिस्यात् दोलायां मरणं धुव्रम्।।
इस श्लोक के अनुसार माता रानी के वाहन और उनके फल इस प्रकार हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।
सवारी तय करने का ज्योतिषीय आधार
नवरात्रि के पहले दिन यानी घटस्थापना का वार और चंद्रमा की स्थिति से माता की सवारी तय होती है। श्लोक में वर्णित नियम इस प्रकार हैं:
- रविवार या सोमवार को - हाथी (गज) पर सवारी
- शनिवार या मंगलवार को - घोड़ा (तुरंगम) पर सवारी
- गुरुवार या शुक्रवार को - पालकी (डोली) पर सवारी
- बुधवार को - नौका (जहाज) पर सवारी
यह नियम नवरात्रि के प्रारंभिक दिन के आधार पर तय होता है। 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को शुरू हो रही है, जो गुरुवार है। इसलिए इस बार माता रानी पालकी पर आगमन करेंगी।
प्रत्येक सवारी का फल और प्रभाव
श्लोक के दूसरे भाग में प्रत्येक सवारी के फल बताए गए हैं:
- हाथी (गज) पर सवारी - गजे च जलदा देवी - वर्षा और जल से संबंधित सुख, समृद्धि और शीतलता मिलती है।
- घोड़ा (तुरंगम) पर सवारी - छत्रभङ्ग तुरंगमे - छत्र भंग अर्थात राजकीय संकट या अस्थिरता का संकेत। सावधानी बरतने की आवश्यकता।
- नौका पर सवारी - नौकायां सर्व सिद्धिस्यात् - सभी सिद्धियां और कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। यह सबसे शुभ मानी जाती है।
- पालकी (डोली) पर सवारी - दोलायां मरणं धुव्रम् - मृत्यु या बड़ा संकट होने की आशंका। विशेष सावधानी और पूजा-पाठ की जरूरत।
2026 में गुरुवार से शुरू होने के कारण पालकी सवारी है, इसलिए इस नवरात्रि में भक्तों को स्वास्थ्य, परिवार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
वाहन के अनुसार पूजा में विशेष ध्यान
- हाथी सवारी - जल से संबंधित उपाय जैसे दूध, शहद और चावल का भोग।
- घोड़ा सवारी - रक्त चंदन, लाल फूल और गुड़ का भोग।
- नौका सवारी - नारियल, केला और शुद्ध घी का भोग।
- पालकी सवारी - काले तिल, काले कपड़े का दान और हनुमान चालीसा पाठ अधिक करना चाहिए।
पालकी सवारी में माता की विशेष कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ और कन्या पूजन अधिक फलदायी होता है।
नवरात्रि में सवारी का महत्व और सावधानियां
सवारी का निर्धारण नवरात्रि के पहले दिन के वार और नक्षत्र से होता है। यह केवल पूजा का नियम नहीं, बल्कि पूरे नौ दिनों की ऊर्जा का संकेत भी देता है। पालकी सवारी में भक्तों को स्वास्थ्य, दुर्घटना और पारिवारिक संकट से बचाव के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए। इस दौरान मां दुर्गा के सभी रूपों की पूजा के साथ हनुमान जी की आराधना भी जरूरी है।
चैत्र नवरात्रि 2026 में पालकी सवारी होने से भक्तों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान विधि-विधान से माता रानी की पूजा करना बेहद फलदायी होता है।
