Chaitra Navratri 2026 Ghatasthapana: सुबह 6:52 से 7:43 और दोपहर 12:05 से 12:53 तक शुभ मुहूर्त, जानें कलश स्थापना विधि
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज, 19 मार्च से हो गई है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इसे मां दुर्गा की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है।
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज, 19 मार्च से हो गई है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इसे मां दुर्गा की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना से होती है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। इस साल नवरात्र 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेंगे। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस बार मां दुर्गा डोली या पालकी में सवार होकर आ रही हैं और गज यानी हाथी पर सवार होकर जाएंगी।
नौ दिनों में नौ स्वरूपों की पूजा- नवरात्र के हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है।
पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा- नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें हिमालय की पुत्री माना जाता है। इस दिन माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भोग में दूध से बनी मिठाई, नारियल या सफेद पकवान चढ़ाए जाते हैं।
घटस्थापना का शुभ मुहूर्त-
इस बार घटस्थापना के लिए दो शुभ समय बताए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6 बजकर 52 मिनट से 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। अगर इस समय में स्थापना नहीं हो पाती है तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट के बीच भी कलश स्थापित किया जा सकता है। मान्यता है कि सही समय पर घटस्थापना करने से पूजा का फल अधिक मिलता है।
घटस्थापना की विधि- घटस्थापना के लिए मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश लिया जाता है। उस पर मौली बांधकर स्वस्तिक बनाया जाता है। फिर उसमें गंगाजल डालकर चावल, सुपारी, सिक्का, हल्दी और कमलगट्टा डाला जाता है। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते लगाकर नारियल रखा जाता है। इसके बाद कलश को माता की चौकी या प्रतिमा के पास स्थापित किया जाता है।
पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान- कलश को हमेशा साफ स्थान पर रखें और सीधे जमीन पर न रखें। उसके नीचे चावल या अनाज रखना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा स्थल के आसपास साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है।
डोली में सवार होकर आ रही हैं मां- मान्यताओं के अनुसार, जब नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होते हैं, तो मां दुर्गा डोली में सवार होकर आती हैं। इसे बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इससे रोग और परेशानियों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मां का गमन गज यानी हाथी पर होगा जिसे शुभ माना जाता है।
नवरात्र में दान का महत्व- नवरात्रि के दौरान दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार अनाज, फल, वस्त्र या धन का दान करते हैं। पहले दिन पीली चीजों का दान करना शुभ माना गया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि