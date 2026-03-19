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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि व्रत के पहले दिन पढ़ें शैलपुत्री की कथा, प्रजापति दक्ष व शिवजी से जुड़ी है कथा

Mar 19, 2026 12:42 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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शैलपुत्री माता नवदुर्गाओं में पहली देवी मानी जाती हैं। अपने पिछले जन्म में वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। तब इनका नाम ‘सती’ था। इनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था।प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी देवताओं आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को छोड़कर।

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि व्रत के पहले दिन पढ़ें शैलपुत्री की कथा, प्रजापति दक्ष व शिवजी से जुड़ी है कथा

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो गई है। इसका समापन 27 मार्च, रामनवमी पर होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे विधि-विधान से की जाती है। पहले दिन घटस्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री मां की शक्तियां अनंत हैं और उनकी कथा काफी प्रेरणादायक है। नीचे संपूर्ण कथा का दी गई है, जिसे आप नवरात्रि के पहले दिन पढ़ सकते हैं।

Chaitra Navratri 2026 first day Katha: चैत्र नवरात्रि पर पढ़ें मां शैलपुत्री की कथा

शैलपुत्री माता नवदुर्गाओं में पहली देवी मानी जाती हैं। अपने पिछले जन्म में वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। तब इनका नाम ‘सती’ था। इनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी देवताओं आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को छोड़कर। सती ने जब सुना कि उनके पिता ने एक भव्य व विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। इसपर भगवान शंकर ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष किसी वजह से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है और उनके यज्ञ-भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना तक नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा।

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लेकिन भगवान शिव जी के समझाने पर सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेमपूर्वक बात नहीं कर रहा है। सभी लोग उनसे मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। साथ ही यज्ञ में भगवान शिव का भी अपमान हुआ। यह सब देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ और उन्होंने वहीं अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिए।

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इस घटना से क्रोधित होकर शिवजी ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। फिर सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे ‘शैलपुत्री’ नाम से जानी गईं। पार्वती और हैमवती भी उनके ही नाम हैं। फिर ‘शैलपुत्री’ देवी का विवाह भी भगवान शंकर जी से ही हुआ। पिछले जन्म की भांति भी इस जन्म में भी वे शिवजी की अर्धांगिनी बनीं। इसलिए नवरात्र पूजन के पहले दिन इनकी पूजा और उपासना की जाती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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