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Chaitra Navratri 2026: दुर्गाष्टमी पर ऐसे करें मां दुर्गा की पूजा, जरूर करें ये खास उपाय, मनोकामना पूरी होने की मान्यता

Mar 23, 2026 11:10 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र नवरात्रि 2026 की दुर्गाष्टमी र मां महागौरी की विधिवत पूजा कैसे करें? जानिए सही पूजा विधि, मुख्य मंत्र, भोग, कन्या पूजन मुहूर्त, संधि पूजा समय और विशेष उपाय। इन उपायों से मनोकामनाएं पूरी होने और घर में सुख-समृद्धि की प्राप्ति की मान्यता है।

Chaitra Navratri 2026: दुर्गाष्टमी पर ऐसे करें मां दुर्गा की पूजा, जरूर करें ये खास उपाय, मनोकामना पूरी होने की मान्यता

चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन को दुर्गा अष्टमी या महाष्टमी कहा जाता है। यह दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी शुद्धता, शांति और सौंदर्य की देवी हैं। इनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख, मनोकामना पूर्ति, नकारात्मकता से मुक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 बजे शुरू होगी और 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर दुर्गाष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन भी विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं पूजा विधि, भोग, मंत्र और उपाय।

मां महागौरी का स्वरूप और महत्व

मां महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती हैं, चार भुजाओं वाली हैं और वृषभ पर विराजमान रहती हैं। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू हैं। मां की पूजा से पापों का नाश, मन की शुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के आठवें दिन इनकी आराधना से भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

दुर्गाष्टमी की पूजा विधि

पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। चांदी या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। मां महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। कुमकुम, रोली, अक्षत, कमल के फूल, चंदन से तिलक लगाएं। घी या कपूर का दीपक जलाएं। मुख्य मंत्र 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' का कम से कम 108 बार जाप करें। दुर्गा सप्तशती या महागौरी स्तोत्र का पाठ करें। आरती उतारें और गोधूलि बेला में पुनः पूजा करें। पूजा के दौरान मन में शुद्ध भाव रखें और सात्विक रहें।

मां महागौरी के प्रमुख मंत्र

  • मूल पूजा मंत्र: ॐ देवी महागौर्यै नमः
  • ध्यान मंत्र: श्वेताम्बरधरा देवी नानालङ्कारभूषिता। महागौरी शुभं दद्यात् महादेवप्रमोददा॥
  • स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
  • बीज मंत्र: ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः॥

इन मंत्रों का जाप श्रद्धापूर्वक करने से मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

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मां महागौरी के प्रिय भोग और प्रसाद

मां महागौरी को सफेद मिठाइयां, खीर, हलवा, पंचामृत, नारियल, केला और मौसमी फल प्रिय हैं। भोग लगाते समय मंत्र जाप करें और प्रसाद सभी को बांटें। भोग सात्विक रखें और लहसुन-प्याज से परहेज करें। प्रसाद ग्रहण करने से मां की कृपा प्राप्त होती है।

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दुर्गाष्टमी पर खास उपाय और कन्या पूजन

इस दिन कन्या पूजन विशेष महत्व रखता है। 26 मार्च को छोटी कन्याओं (2 से 10 वर्ष) को देवी का स्वरूप मानकर पूजा करें। उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं, लाल चुनरी, फूल, मिठाई और दक्षिणा दें। मान्यता है कि इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पितृ दोष या कालसर्प दोष निवारण के लिए चांदी के नाग-नागिन की पूजा कर नदी में प्रवाहित करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय सुख-समृद्धि और बाधा नाश के लिए फलदायी हैं।

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दुर्गाष्टमी पर विधि-पूर्वक पूजा करने से मां महागौरी की कृपा से जीवन में शांति और सफलता मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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