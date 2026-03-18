Chaitra Navaratri 2026: चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें? नोट कर लें नियम व लाभ
इस साल नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ इसका पाठ करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन को शांति मिलती है।
chaitra navratri 2026: नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष समय माना जाता है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा की उपासना की जाती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। साथ ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ इसका पाठ करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन को शांति मिलती है। हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें? चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का नियम।
दुर्गा सप्तशती का महत्व
शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि के दौरान घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक साधनाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस पाठ में जीवन की हर समस्या का समाधान और हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति होती है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है, एक पवित्र ग्रंथ है जो मार्कण्डेय पुराण से लिया गया है।
महिमा का वर्णन
इसमें मां दुर्गा के तीन प्रमुख रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन मिलता है। यह पाठ 700 श्लोकों का होता है, जिसे नौ दिनों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसे नवाह्निक पाठ कहा जाता है।
कैसे करें पाठ
नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए किसी जटिल नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें नियमितता और सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। पाठ के लिए सुबह या शाम का समय चुनना उचित माना जाता है, जब वातावरण शांत और मन एकाग्र हो। पाठ शुरू करने से पहले यह संकल्प लें कि आप पूरे नौ दिनों तक इसे नियमित रूप से करेंगे। मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल वस्त्र बिछाकर पुस्तक स्थापित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद रोजाना निर्धारित भाग का पाठ करें। ऐसा करने से मन की परेशानियां कम होती हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
इन बातों का रखें ध्यान
पाठ आरंभ करने से पहले मां दुर्गा को नमन करें और मन ही मन उनका ध्यान करें।
पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ने के बजाय उसे लाल कपड़े से ढकी चौकी पर स्थापित करके पढ़ें।
पाठ करते समय लाल या कुश के आसन पर बैठना शुभ माना जाता है और मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट व संतुलित होना चाहिए।
अगर किसी वजह से पाठ रोकना पड़े, तो बीच में न छोड़ें, बल्कि एक पूरा अध्याय समाप्त करने के बाद ही विराम लें।
प्रत्येक दिन के अंत में मां से क्षमा प्रार्थना करें और पूरे पाठ को उन्हें समर्पित करें।
इसके साथ ही मन को पवित्र रखें और किसी के प्रति नकारात्मक सोच या भाव न रखें।
दुर्गा सप्तशती पाठ के लाभ
दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक सुकून, आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होती है। माना जाता है कि यह पाठ जीवन की कठिनाइयों को कम कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। जो लोग आर्थिक, शारीरिक या मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए इसका पाठ विशेष लाभदायक माना जाता है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में संतुलन बना रहता है और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
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