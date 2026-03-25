Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Durga Ashtami 2026: चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर करें इस कथा का पाठ, महागौरी की इस आरती से मिलेगा सौभाग्य

Mar 25, 2026 02:08 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Durga Ashtami Vrat Katha in Hindi: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी कल यानी 25 मार्च को है। इस दिन महागौरी की पूजा होती है। आइए जानते हैं कि इस दिन किस कथा का पाठ करना होता है और इस दिन के लिए किस मंत्र का जाप सबसे ज्यादा लाभकारी होता है?

Durga Ashtami 2026: चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर करें इस कथा का पाठ, महागौरी की इस आरती से मिलेगा सौभाग्य

Maha Ashtami Vrat Katha: कल यानी 26 मार्च को नवरात्रि का आठवां दिन है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर मां दुर्गा के आठवें और सबसे खूबसूरत स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन की भी परंपरा होती है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि में नौ दिन तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। बात करें अष्टमी की तो इस दिन विधि-विधान से पूजा करने के साथ-साथ महागौरी की कथा का पाठ और आरती भी पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन की कथा क्या है और महागौरी के मंत्र और आरती चालीसा को भी नीचे पढ़ें।

महागौरी की कथा

पौराणिक कथा के हिसाब से मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों से कठिन तपस्या की थी। अपनी साधना के वक्त मां पार्वती ने अन्न और जल भी त्याग दिया था। इस वजह से धीरे-धीरे उनका शरीर काला पड़ने लगा था। आखिर में भगवान शिव उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने अपने जटाओं में बसी गंगा से उन्हें स्नान करवाया। इस स्नान के बाद मां पार्वती का रंग काफी उज्जवल हो गया और हर तरह उनकी रोशनी से तेज फैल गया। मां पार्वती के इस कांतिमान स्वरूप को ही महागौरी कहा गया। नवरात्रि के आठवें दिन की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर मन में सच्चा संकप्ल लिया जाए तो हम कठिन से कठिन चीज पर भी विजयी प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:चैत्र नवरात्रि 2026: अष्टमी और रामनवमी पर इस वक्त करें कन्या पूजन

महागौरी की पूजा से होने वाले लाभ

माना जाता है कि नवरात्रि के आठवें दिन यानी दुर्गा अष्टमी पर महागौरी की पूजा करने से खूब लाभ मिलते हैं। मान्यता के अनुसार महागौरी की पूजा से जिंदगी से सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और हर तरह के पाप नष्ट होते हैं। साथ ही उनकी कृपा से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि महागौरी की पूजा अगर पूरे मन और विधि-विधान से की जाए तो विवाह संबंधी सारी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं।

ये भी पढ़ें:दुर्गा अष्टमी 2026: कल है चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी, ना करें ये 10 गलतियां

महागौरी का पूजा मंत्र- ॐ देवी महागौर्यै नमः॥

महागौरी के इस मंत्र को काफी पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। अगर नवरात्रि की अष्टमी को इस मंत्र का जाप किया जाए तो ये शुभ माना जाता है। इस मंत्र के जाप से मन शांत रहता है और विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से मुश्किल से भी मुश्किल काम पूरा हो जाता है। महाअष्टमी के दिन इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:दुर्गा अष्टमी पर करें मां दुर्गा के इन 3 मंत्रों का जाप, खुलेगा किस्मत का ताला

मां महागौरी की आरती

जय महागौरी जगत की माया।

जया उमा भवानी जय महामाया।।

हरिद्वार कनखल के पासा।

महागौरी तेरा वहां निवासा।।

चंद्रकली और ममता अंबे।

जय शक्ति जय जय मां जगदंबे।।

भीमा देवी विमला माता।

कौशिकी देवी जग विख्याता।।

हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा।

महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा।।

सती सत हवन कुंड में था जलाया।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Mahagauri Maha Ashtami Chaitra Navratri
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने