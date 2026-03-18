Chaitra Navaratri 2026: चैत्र नवरात्रि के दिन भूलकर भी ना करें ये कार्य, माता हो जाती है नाराज
chaitra navratri 2026: इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। यह 9 दिनों का त्योहार मां दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लोग कलश स्थापना करते हैं। साथ ही लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और सात्विक जीवन अपनाते हैं।
इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। यह 9 दिनों का त्योहार मां दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लोग कलश स्थापना करते हैं। साथ ही लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और सात्विक जीवन अपनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अगर आप देवी मां को प्रसन्न करना है, तो नवरात्रि के दौरान कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। चलिए जानते हैं कि इस दौरान क्या करें और क्या नहीं?
चैत्र नवरात्रि में क्या करें
- चैत्र नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है।
- चैत्र नवरात्रि में नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाएं और पूजा स्थान को साफ रखें। इससे घर में पवित्रता आती है और मां दुर्गा की कृपा मिलती है।
- चैत्र नवरात्रि में पीला, नारंगी, लाल या सफेद कपड़े पहनें। ध्यान रखें काले और नीले रंग से बचें।
- चैत्र नवरात्रि में जरूरतमंदों को खाना, कपड़े या अनाज दें। साथ ही गुस्सा, झूठ और बुरी बातें करने से बचें।
शुभ मुहूर्त में करें घटस्थापना
19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 बजे के बीच कलश स्थापना करें। कलश में जवारे, आम के पत्ते और नारियल रखें। साथ ही पास में मिट्टी में जौ बोएं, यह समृद्धि का प्रतीक है।
सात्विक भोजन करें
चैत्र नवरात्रि में अगर आप व्रत रखते हैं, तो इस दौरान फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा खाएं। साथ ही सेंधा नमक का उपयोग करें और सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन करना बेहतर माना जाता है।
इस मंत्रों का करें जाप
दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं” मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि इस दौरान साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
अखंड ज्योति जलाएं
चैत्र नवरात्रि के दौरान कलश के पास घी का दीपक जलाएं और उसे लगातार जलने दें। शाम को परिवार के साथ पूजा करें और भोग लगाएं।
चैत्र नवरात्रि में क्या न करें
- चैत्र नवरात्रि में मांस, अंडा, शराब, तंबाकू आदि का सेवन न करें। साथ ही व्रत में सरसों का तेल, हींग और सामान्य नमक से भी बचें।
- गेहूं, चावल और दाल का सेवन न करें। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाना भी न खाएं।
- चैत्र नवरात्रि के दौरान बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए।
- अगर आपने नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई है, तो घर को पूरी तरह खाली छोड़कर बाहर न जाएं। मान्यता है कि अखंड ज्योति को लगातार जलते रहना चाहिए और उसका ध्यान रखना जरूरी होता है।
इस दौरान लोहे का सामान, फर्नीचर या नुकीले औजार खरीदना शुभ नहीं माना जाता।
मां दुर्गा का मिलता है आशीर्वाद
मान्यता है कि अगर आप इन सरल नियमों का पालन करते हैं, तो नवरात्रि आपके लिए और भी फलदायी बन सकती है। यह समय सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का भी होता है। सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ की गई पूजा से मां दुर्गा का आशीर्वाद जरूर मिलता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
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