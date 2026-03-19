Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अपनों को यूं भेजे मां शैलपुत्री का आशीर्वाद, पढ़ें 15 खास मैसेज
नवरात्रि पर मां दुर्गा के सभी 9 स्वरुप की पूजा की जाती है। आज से चैत्र नवरात्रि शुरु हो चुकी है यानी आज पहला दिन है। पहला दिन मां शैलपुत्री से संबंधित हैं। मां शैलपुत्री पर बेस्ड 15 ऐसे मैसेज पढ़ें जो आप अपनों को भेज सकते हैं और इसे स्टेटस पर भी लगा सकते हैं।
Chaitra Navratri 2026 Day 1 Wishes: आज चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज का दिन बेहद ही पवित्र और खास माना जाता है। चैत्र नवरात्रि पर हर 9 दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरुपों की पूजा होती है। इसी के साथ लोग पूजा करने के साथ-साथ कलश स्थापना करते हैं। नवरात्रि में कई लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो वहीं कुछ लोग पहली और अष्टमी का व्रत रहते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरुप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां दुर्गा की भक्ति में लीन सभी लोग इस दौरान अपनों को खास अंदाज में मां दुर्गा का आशीर्वाद मैसेज के जरिए भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामना भेजना चाह रहे हैं तो नीचे पढ़ें कुछ यूनीक और शानदार SMS-
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लोगों को भेजें ये मैसेज
1. मां शैलपुत्री की कृपा से आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। नवरात्रि का ये पावन और पवित्र पहला दिन आपके लिए नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई शुरुआत लेकर आए।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के आशीर्वाद और प्यार का प्रतीक है।
आज के दिन मां शैलपुत्री आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दें।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. मां शैलपुत्री आपकी जिंदगी से आज हर दुख, हर बाधा और हर नकारात्मकता को दूर करें।
आपके घर-आंगन में हमेशा सुख-समृद्धि और खुशियों की बरसात होती रहे।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. इस पावन दिन पर मां दुर्गा का पहला स्वरूप आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और उमंग लेकर आए।
मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से हर दिन मंगलमय और हर पल शुभ हो।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. मां शैलपुत्री की कृपा से आपकी जिंदगी में हर राह आसान हो जाए,
आज से आपका हर सपना पूरा हो और हर खुशी आपके कदम चूमे।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. नवरात्रि का ये शुभ दिन आपकी जिंदगी में नई रोशनी और उम्मीद लेकर आए।
मां शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके साथ हर कदम और हर राह पर बना रहे।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. मां शैलपुत्री की असीम कृपा से आपकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां हो।
आपके घर में आज से सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली का वास हो।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. चैत्र नवरात्रि के इस पावन दिन पर हर दिल में हो भक्ति और मन में शक्ति हो।
मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से जिंदगी में कोई भी बाधा या मुश्किल ना ही आए।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री आपकी जिंदगी में नई ताकत, ऊर्जा और उम्मीदें भर दें। आज से आपके सभी काम सफल हो। आपकी और आपको अपनों की हर एक मनोकामना पूर्ण हो।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. मां शैलपुत्री की कृपा से आपके जीवन में कभी भी कोई कमी ना रहे,
खुशियां, सफलता और सुख-समृद्धि हमेशा आपके साथ बनी रहे।
चैत्र नवरात्रि 2026 के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें