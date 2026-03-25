'हर अंधेरा दूर हो जाए'...नवरात्रि के 7वें दिन भेजें चुनिंदा संदेश, मां कालरात्रि का बना रहेगा आशीर्वाद
Navratri Day 7 Wishes in Hindi : चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन अगर आप भी अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यहां दी गई चुनिंदा विशेज और मैसेज आपके काम आ सकती हैं।
Chaitra Navratri 2026 Day 7 Maa Kalratri Wishes In Hindi : हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मां का यह स्वरूप दुष्टों का विनाश करने वाला और भक्तों को शुभ फल देने वाला माना जाता है। यही वजह है कि मां के इस स्वरूप को शुभंकरी भी कहा जाता है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना करने से साधक के भीतर के हर तरह के भय, रोग और शोक का नाश होता है। अगर आप भी मां कालरात्रि का आशीष अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं तो नवरात्रि के सातवें दिन के मैसेज, कोट्स और विशेज उन्हें भेज सकते हैं।
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 7 Wishes in Hindi)
1- गधे की सवारी सोहे, खुले केश विशाल,
दुष्टों का संहार करे, मां कालरात्रि है विकराल।
जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
2- या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
चैत्र नवारत्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
3- रक्तबीज मर्दिनी का, मिले सबको आशीष,
सफलता की सीढ़ी चढ़ें, नत मस्तक हो शीश।
जय माता दी! नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं।
4- आकस्मिक संकटों से रक्षा करती माता कालरात्रि
भय, दुख, शत्रु से मुक्ति का मार्ग दिखाती माता
देवी कालात्रि की शरण में जो भी आता
हर तकलीफ भूल है जाता
चैत्र नवारत्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
5 - हाथ में खड्ग और कांटा, गले में बिजली की माला,
मां की कृपा से मिट जाए, जीवन का सब अंधियारा।
जय माता दी! नवरात्रि के सातवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
6 - अंधकार को चीर कर, फैलाती हैं जो प्रकाश,
श्रद्धा से जो शीश झुकाए, हो दुखों का पूर्ण विनाश।
जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
7- हर अंधेरा दूर हो जाए,
मां का प्रकाश फैल जाए।
सातवें नवरात्र के पावन अवसर पर,
यही पावन शुभकामना हमारी
चैत्र नवारत्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
8- नकारात्मकता दूर हो, साहस का हो संचार,
मां कालरात्रि खोल दें, खुशियों के सब द्वार।
जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
9- क्लीं ऐं श्री कालिकायै नम:।
10- माँ दुर्गा आपको सभी चुनौतियों से पार पाने का साहस,
सही निर्णय लेने की बुद्धि और अपने सपनों को
साकार करने की शक्ति प्रदान करें.
आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
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उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
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