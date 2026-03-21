Chaitra Navratri 2026 3rd Day: नवरात्रि के तीसरे दिन अपनों को भेजें ये 10 शुभ संदेश, बना रहेगा मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद
chaitra navratri 2026 day 3 wishes: आज यानी 21 मार्च को नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और आलौकिक है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पर अपनों को शुभकामना संदेश भेजें। यहां देखिए नवरात्रि के तीसरे दिन के 10 शुभ संदेश।
आज यानी 21 मार्च को नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और आलौकिक है। जो भक्त श्रद्धा भाव से मां की पूजा करते हैं, उसे मां अभयदान देती है। 10 भुजाओं वाली माता चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने वाली मानी जाती है। माता की पूजा से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व को आप भक्ति-भाव के साथ ही उत्साहपूर्वक भी मनाएं और अपनों को नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामना संदेश भेजें। यहां देखिए नवरात्रि के तीसरे दिन के 10 शुभ संदेश।
1. मां चंद्रघंटा की कृपा से आपके मन को शांति और आत्मबल प्राप्त हो,
उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे।
चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
2.मां चंद्रघंटा की असीम कृपा से आपके जीवन में साहस,
शांति और समृद्धि का वास हो।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं!
3. मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके सभी कष्टों को दूर करे
और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए।
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं!
4.जय मां चंद्रघंटा!
आपकी कृपा से हर बाधा समाप्त हो
और जीवन में खुशियों का उजाला फैल जाए।
नवरात्रि के तीसरे दिन की मंगलकामनाएं!
5. जय मां चंद्रघंटा, सुख और शांति की दाता,
आपकी कृपा से हर कार्य सिद्ध हो जाता।
आपकी शीतल छाया जीवन को संवार दे,
और मन में मधुरता का संचार कर दे।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं!
6. हे माता! आपके चरणों में श्रद्धा से भेंट अर्पित करते हैं,
फूल और नारियल चढ़ाकर आपकी कृपा मांगते हैं,
आपके दर से हर भक्त झोली भरकर लौटता है।
नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामनाएं!
7. मां चंद्रघंटा सबका उद्धार करती हैं,
हर संकट को दूर कर जीवन को सुखमय बनाती हैं,
भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है।
जय माता दी! शुभ नवरात्रि!
8. जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है,
जो हर पल अपने भक्तों के साथ हैं,
ऐसी मां चंद्रघंटा को कोटि-कोटि नमन।
नवरात्रि की शुभकामनाएं!
9. मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद आपके जीवन में नई ऊर्जा लाए,हर बाधा को दूर करे और खुशियों से जीवन भर दे।
जय माता दी!
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
10. मां चंद्रघंटा आपके जीवन के सभी कष्ट को हर लें,
मां सदैव आपकी आसुरी शक्तियों से रक्षा करें।
नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान