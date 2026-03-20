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Chaitra Navratri 2026 Day 2 Wishes: मां ब्रह्मचारिणी आपके मन को…आज के दिन अपनों को भेजने के लिए पढ़ें 15 खास मैसेज

Mar 20, 2026 09:16 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Chaitra Navratri 2026 Day 2: आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस खास दिन पर मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस खास मौके पर अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को खास अंदाज में आज के दिन की बधाई दें। 

Chaitra Navratri 2026 Day 2 Wishes: मां ब्रह्मचारिणी आपके मन को…आज के दिन अपनों को भेजने के लिए पढ़ें 15 खास मैसेज

Chaitra Navratri 2026 Day 2 Wishes: चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। वहीं दूसरे दिन उनके अगले स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता और पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी संयम, त्याग और भक्ति की देवी कहलाती हैं। माना जाता है कि सच्चे में से इनकी पूजा की जाए तो शक्ति, धैर्य और शांति मिलती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के कुल स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज के दिन लोगों को सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग भेजने वाले लोग खास अंदाज में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की बधाई देने की सोचते हैं। अगर आप भी अपनों को आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की बधाई देना चाह रहे हैं तो नीचे डालें एक नजर।

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भेजें ये 15 बधाई संदेश

1. मां ब्रह्मचारिणी को तप और साधना की देवी हैं। उनके आशीर्वाद वे आपके जीवन में धैर्य और पॉजिटिविटी आए और आपके सारे काम सफल हो जाए। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

2. मां ब्रह्मचारिणी आपके मन को शांत रखें और आज आपकी जिंदगी से सभी बाधाएं दूर हो जाएं। जिससे आप आने वाले समय में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू पाएं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

3. मां के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में सुख, शांति और सुख-समृद्धि आए और आप हमेशा अपने सपने पूरे करें। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

4. मां ब्रह्मचारिणी आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में डटकर खड़े रहने की शक्ति दें। जिंदगी में आने वाली चुनौतियों आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

5. मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आप में ढेर सारा आत्मविश्वास आए और आप सफलता की हर सीढ़ी पर चढ़ते जाएं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

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6. इस नवरात्रि से आपके घर में खुशियां आएं। आपके परिवार में लोगों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ें। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

7. मां ब्रह्मचारिणी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपकी जिंदगी से सारा अंधकार दूर हो जाए। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

8. मां ब्रह्मचारिणी आपको सच्चाई और धर्म के रास्ते पर हमेशा ले चलें। आपकी अच्छाई से ये दुनिया और जगमगाए। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

9. आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और नए अवसरों का आगमन हो, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकें। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

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10. मां ब्रह्माचारिणी की कृपा से आपको शांति और शक्ति मिले। हर परिस्थिति में आपको मां का साथ मिले। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

11. आज का दिन आपकी जिंदगी में खुशियों की नई तरंग और किरण लेकर आए। आपका हर दिन खुशहाल हो। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

12. मां के आशीर्वाद से आपके सारे काम बन पड़ें। आपकी मेहनत हर दिन रंग ले आए। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

13. मां ब्रह्मचारिणी आज आपको हर कठिनाई और बुराई से उबरने की शक्ति दें। उनकी वजह से आपकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाए। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

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14. आपकी जिंदगी में प्यार और विश्वास बना रहे और आप हमेशा यूं ही हंसते-मुस्कुराते रहें। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

15. मां ब्रह्मचारिणी का प्यार और आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहें। आप हमेशा सफलता की राह पर ही चलें। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बनी रहे।

Garima Singh

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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