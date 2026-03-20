Chaitra Navratri Day 2: नवरात्रि के दूसरे दिन करें कौन सा पाठ? पावरफुल है मां ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 108 जाप
आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूण मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस खास दिन पर दुर्गा सप्तशती और चालीसा के साथ-साथ एक पावरफुल मंत्र का जाप किया जाता है।
Chaitra Navratri 2026 Day 2: सनातन धर्म में चैत्र का महीना बेहद ही खास होता है। इस महीने में चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। हर साल चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि पर चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। इस साल इसकी शुरुआत 19 मार्च से हुई है। कल चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के कुल 9 स्वरूप हैं और मान्यता है कि विधि विधान से हर किसी की पूजा की जाए तो जिंदगी में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही जिंदगी में खुशहाली और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
नवरात्रि के दौरान कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हर दिन दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ किया जाए? नीचे इस चीज को विस्तार से समझते हैं और साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन और किन-किन चीजों का पाठ करना शुभ माना जाता है।
दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ?
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत यानी पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले पाठ का अध्याय करना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन अध्याय 2 और अध्याय 3 का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कुल मिलाकर 690 से भी ज्यादा श्लोक हैं। इन्हें नवरात्रि पर अध्याय के हिसाब से पढ़कर पूजा को संपन्न किया जाता है। इसमें मां दुर्गा के कई रूप जैसे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महालक्ष्मी की महिमा के बारे बताया गया है। मां दुर्गा ने जिन लोगों पर विजय पाई, उनका जिक्र भी दुर्गा सप्तशती में किया गया है।
दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय
दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि किस तरह से भगवान विष्णु और बाकी देवताओं के तेज से देवी मां का जन्म हुआ था। इस अध्याय में महिषासुर के अत्याचार के साथ-साथ उसकी सेना और मां दुर्गा के बीच की जंग का वर्णन है। साथ ही इसमें ये भी वर्णन हैं कि उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से किस तरह से राक्षसों का खात्मा किया। वहीं तीसरे अध्याय में महिषासुर के वध के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में ये भी है कि महिषासुर के वध के बाद देवी-देवताओं ने प्रसन्न होकर किस तरह से देवी मां की पूजा की थी।
चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन करें इस मंत्र का जाप
चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारणी की पूजा होती है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी के सबसे खास मंत्र ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मन शांत रहता है। साथ ही इसका जाप मन में आत्मविश्वास जगाता है।
चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की आरती
अब नवरात्रि पर दूसरे दिन मां दुर्गा के मां ब्रहचारिणी वाले स्वरूप की पूजा होती है। ऐसे में इस दिन मां के नाम की खास आरती जरूर करनी चाहिए। नीचे देखें मां ब्रह्मचारिणी मां की आरती-
जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता।
जय चतुरानन प्रिय सुख दाता।
ब्रह्मा जी के मन भाती हो।
ज्ञान सभी को सिखलाती हो।
ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा।
जिसको जपे सकल संसारा।
जय गायत्री वेद की माता।
जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता।
कमी कोई रहने न पाए।
कोई भी दुख सहने न पाए।
उसकी विरति रहे ठिकाने।
जो तेरी महिमा को जाने।
रुद्राक्ष की माला ले कर।
जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर।
आलस छोड़ करे गुणगाना।
मां तुम उसको सुख पहुंचाना।
ब्रह्माचारिणी तेरो नाम।
पूर्ण करो सब मेरे काम।
भक्त तेरे चरणों का पुजारी।
रखना लाज मेरी महतारी।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें