Navratri Day 2 Wishes: नवरात्रि के दूसरे दिन अपनों को भेजें भक्ति के डूबे मैसेज Quotes, मिलेगा मां ब्रह्मचारिणी का आशीष
Maa Brahmacharini Wishes : अगर आप भी अपने दोस्तों परिजनों को नवरात्रि के दूसरे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की कुछ चुनिंदा विशेज, मैसेज और कोट्स।
Navratri Day 2 Maa Brahmacharini Wishes : चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के भक्त उनके दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं। यह खास दिन तप, त्याग और साधना की प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से जीवन में संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का मन शांत बना रहता है। ऐसे में अगर आप भी अपने दोस्तों परिजनों को नवरात्रि के दूसरे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि की कुछ चुनिंदा विशेज, मैसेज और कोट्स।
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Navratri Day 2 Wishes in Hindi)
1- ऊँ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः॥
माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।
नवरात्रि 2026 के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं
2- नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी,
आपके जीवन में नई आशाएं,
अवसर लाएं और इसे समृद्ध बनाए।
हैप्पी शुभ नवरात्रि
3- मां करती सबका उद्धार है,
मां करती सबकी बेड़ा पार है,
मां सबके कष्टों को हरती है,
मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
4-मां ब्रह्मचारिणी का रहे आप पर आशीर्वाद
आपके जीवन में बनी रहे खुशियों की बरसात।
जय माता दी!
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं।
5-सच्चे मन से जो मां को याद करे
उसके जीवन में खुशियों का उजाला भरे।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।
6-हर मुश्किल आसान हो जाए
मां का आशीर्वाद आपके साथ आए।
जय माता दी!
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
7- तप और भक्ति का यह पावन दिन आया है
मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद साथ लाया है।
जय माता दी!
नवरात्रि की शुभकामनाएं।
8-माँ की महिमा का गुणगान करो
नवरात्रि में तुम माँ का ध्यान करो
सारे कष्टों से मिलेगी मुक्ति
अबकी बार कुछ दिन उपवास करो
9-या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
हैप्पी शुभ नवरात्रि 2026
10-देवी के कदम आपके घर में आएं
आप खुशियों से नहाएं
परेशानी आपसे आंखें चुराएं
नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
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लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।