Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Chaitra Navratri: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, इस मंत्र के जाप से माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

Mar 18, 2026 09:26 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि, ध्यान मंत्र, मुख्य मंत्र, स्तोत्र पाठ और आराधना के लाभ। जानिए चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च को मां शैलपुत्री की सही पूजा कैसे करें, मनोकामना गुटिका विधि और मंत्र जाप से माता रानी की कृपा कैसे प्राप्त होती है।

Chaitra Navratri: चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, इस मंत्र के जाप से माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वे शक्ति, स्थिरता और मूल ऊर्जा की प्रतीक हैं। इनकी आराधना से भक्तों को मनोकामना पूर्ति, साहस, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। पहले दिन की पूजा से पूरे नवरात्रि का फल मिलता है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और महत्व।

मां शैलपुत्री का स्वरूप और महत्व

मां शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन वृषभ है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। उनका स्वरूप शांत और तेजस्वी है। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी हैं। इनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है और व्यक्ति में स्थिरता, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। पहले दिन इनकी आराधना करने से भक्तों को शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है। मां की कृपा से जीवन की शुरुआत में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।

मां शैलपुत्री की पूजा विधि

पूजा विधि सरल और प्रभावी है:

  1. सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
  2. पूजा स्थल पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर मां शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।
  3. चौकी पर केशर से 'शं' लिखें और मनोकामना गुटिका रखें।
  4. लाल पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप और फल अर्पित करें।
  5. घी का दीपक जलाएं और ध्यान मंत्र का जाप करें।
  6. भोग में फल, मिठाई या खीर चढ़ाएं।
  7. अंत में आरती और कीर्तन करें।

मुख्य ध्यान मंत्र

वन्दे वाञ्छित लाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्‌।

वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्‌॥

यह मंत्र मां के स्वरूप का ध्यान कराते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए पढ़ा जाता है।

मुख्य पूजा मंत्र

ॐ शं शैलपुत्री देव्यै नमः।

इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के दौरान लाल पुष्प मनोकामना गुटिका पर छोड़ें। इससे मां शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।

स्तोत्र पाठ

प्रथम दुर्गा त्वंहि भवसागर: तारणीम्।

धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्॥

त्रिलोजननी त्वंहि परमानंद प्रदीयमान्।

सौभाग्यरोग्य दायनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्॥

चराचरेश्वरी त्वंहि महामोह: विनाशिन।

मुक्ति भुक्ति दायनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्॥

यह स्तोत्र पढ़ने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

क्षमा याचना और समापन

पूजा के अंत में क्षमा मंत्र पढ़ें:

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।

पूजं चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर॥

इससे पूजा में हुई छोटी गलतियां क्षमा हो जाती हैं और फल पूर्ण प्राप्त होता है। आरती और कीर्तन के बाद प्रसाद वितरण करें।

मां शैलपुत्री की पूजा से नवरात्रि का शुभारंभ मजबूत होता है। इन मंत्रों और विधि से मां की कृपा प्राप्त करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Chaitra Navratri chaitra navratri first day
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने