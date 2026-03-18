Chaitra Navratri Wishes : मां भटक जाऊं कभी... सुख-समृद्धि का मिलेगा आशीष, चैत्र नवरात्रि पर भेजें टॉप 10 शुभकामना संदेश
Happy Chaitra Navratri 2026 First Day Wishes : अगर आप चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपने दोस्तों और परिजनों के लिए मंगलकामना करते हुए मां दुर्गा का सुख-समृद्धि का आशीर्वाद और प्यार उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 चैत्र नवरात्रि के शुभकामना संदेश, मैसेज और कोट्स आपके काम आ सकते हैं।
Chaitra Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye : हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2026 व्रत की शुरूआत 19 मार्च दिन रविवार से हो रही है। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना का यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर दशमी को पारण के साथ समाप्त होता है। इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के भक्त उनके अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना करके मां को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैत्र नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपने दोस्तों और परिजनों के लिए मंगलकामना करते हुए मां दुर्गा का सुख-समृद्धि का आशीर्वाद और प्यार उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 चैत्र नवरात्रि के शुभकामना संदेश, मैसेज और कोट्स आपके काम आ सकते हैं।
चैत्र नवरात्रि टॉप 10 शुभकामना संदेश, कोट्स, मैसेज और हार्दिक बधाई
1- मां तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं
चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं
बन के रौशनी तुम राह दिखा देना
मां शेरावाली मुझे अपने दरबार बुला लेना।
जय माता दी!
2- हे मां भगवती भटक जाऊं कभी,
सही राह से तो मुझे सही रास्ता दिखा देना,
इस दुनिया में मेरे जो भी हैं बिगड़े काम बना देना
चैत्र नवरात्र 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
3- लाल रंग की चुनरी से सजा मां का दरबार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार
नन्हें-नन्हें कदमों से मां आएं आपके द्वार
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय माता दी!
4- शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
5- या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
6- जगत पालनहार है मां
मुक्ति का धाम है मां,
हमारी भक्ति का आधार है मां
सबकी रक्षा की अवतार है मां,
चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं
7- सारी दुनिया है जिनकी शरण में
नमन है उस मां के चरण में
हम सभी हैं उस मां के चरणों की धूल
आओ मिलकर चढ़ाएं मां को श्रद्धा के फूल!
जय माता दी!
8- जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी
कोई भी आरजू ना रहे अधूरी
करते हैं हाथ जोड़कर मां दुर्गा से बिनती
कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी
नवरात्रि की शुभकामनाएं !
9- लक्ष्मी का हाथ हो
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!
Happy Navratri 2026!
10- माता दुर्गा की कृपा आप पर सदा बनी रहे,
हर दिन आपके जीवन में खुशियां भरे
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।