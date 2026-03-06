Chaitra navratri 2026: चैत्र नवरात्रि कब से हैं, माता की सवारी क्या है, किसी तिथि का क्षय नहीं, पूरे नौ दिन के नवरात्र
हिंदू पंचांग के अनुसारइस साल के चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं। पंचांग की मानें तो नवरात्रि चैत्र और शारदीय दो मास में मनाए जाते हैं। अप्रैल में चैत्र नवरात्र होते हैं। इनमें मां भगवती की नौ दिन विशेष अराधना की जाती है। नवरात्र इस साल 19 मार्च से 27 मार्च तक रहेंगे। नवरात्र से पहले देवी के आगमन के बारे में विचार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी के आगमन किस पर हो रहा है, यह आपको जरूर जानना चाहिए।
किस पर हो रहा है देवी का आगमन
इस साल मां दुर्गा का आगमन डोली पर हो रहा है। नवरात्र 19 मार्च गुरुवार से सुरू हो रही है, इनमें मां दुर्गा की सवारी महत्वपूर्ण होती है। गुरवार के दिन नवरात्र के शुरू होने का मतलब है कि मां दुर्गा इस साल डोली पर सवार होकर आ रही हैं। मां की डोली की सवारी को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा की सवारी से देश में अस्थिरता का माहौल रहता है। समाज और राजनीतिक में उथल-पुथल रहती है, लेकिन माता का गमन हाथी पर हो रहा है, जो सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा का संकेत समझा जाता है।
किसी तिथि का नहीं है क्षय
आपको बता दें कि इस बार नौ दिनों के नवरात्र हैं। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस साल किसी तिथि का बढ़ना या क्षय होना नहीं है। भक्तों को मां की अराधना के लिए पूरे नौ दिन मिलेंगे। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू हो रही है।
9 दिनों की पूजा (नवदुर्गा)
19 मार्च प्रतिपदा तिथि: इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और घटस्थापना होती है।
20 मार्च द्वितीया) तिथि: इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है
21 मार्च तृतीया तिथि: इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है
22 मार्च चतुर्थी तिथि: इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है
23 मार्च पंचमी तिथि: इस दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है
24 मार्च तिथि षष्ठी: इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है
25 मार्च सप्तमी तिथि: इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है
26 मार्च अष्टमी तिथि: इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है -कन्या पूजन
27 मार्च नवमी तिथि: इस दिन मां सिद्धिदात्री पूजा, रामनवमी
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
